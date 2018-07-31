Мэр города в ЦАР рассказал подробности гибели российских журналистов

РБК -Российские журналисты, погибшие в Центральной Африке, попали в засаду, устроенную неизвестными людьми с оружием. Их расстреляли мгновенно, однако водитель машины выжил и рассказал о случившемся

Анри Депеле, мэр города Сибю в ЦАР, в окрестностях которого была убита съемочная группа, в состав которой входил военкорр Орхан Джемаль, рассказал подробности случившегося, передает Reuters. По его словам, один из членов группы, занимавшейся съемками фильма, выжил.



По словам Депеле, двое погибших были россиянами, еще одного он называет гражданином Украины. Мэр уточнил, что после нападения неизвестных выжил водитель машины, в которой ехали журналисты. Он рассказал властям подробности нападения.



«Согласно объяснениям их водителя, нападение произошло, когда они были в 23 км от Сибю. Вооруженные люди выскочили из зарослей и открыли огонь по автомобилю. Три журналиста погибли моментально», — сказал мэр.



Собеседник РБК, близкий к российской дипломатической миссии, говорит, что журналисты ехали в сторону города Каго-Бандоро. Город Сибю, в окрестностях которого произошло нападение, расположен по дороге в Каго-Бандоро, примерно в 200 км от столицы страны Банги.



Советник президента ЦАР Ялоке Мокпене, как передает Reuters, сообщил, что тела членов съемочной группы были обнаружены военными. Источник агентства в полиции страны рассказал, что у одного из погибших, помимо пресс-карты, были найдены авиабилеты из Москвы в марокканский город Касабланка и из Касабланки до Банги.



Ранее стали известны имена убитых. В состав съемочной группы входили военкор Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. В ЦАР журналисты приехали готовить фильм о наемниках из ЧВК Вагнера, рассказывал РБК главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР, занимается расследованиями случаев коррупции) Андрей Коняхин. Французское издание Ouest France, сообщая о гибели журналистов, утверждало, что целью их поездки был район дислокации батальона правительственной армии, подготовкой которого занимались инструкторы из России.



Фото: James Akena / Reuters





