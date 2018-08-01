Воскресенье, 12 августа
Внутренная политикаПолитика

Треть депутатов парламента предоставила личные гарантии для изменения меры пресечения Роберту Кочаряну



Треть депутатов Национального Собрания подписала бланк о предоставлении личных гарантий для изменения избранной в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна меры пресечения в виде ареста.  

Об этом Hetq.am сообщил руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян.

Сбор подписей инициировала фракция Республиканской партии. Заместитель председателя РПА Армен Ашотян не пожелал сообщить подробности этого процесса.

На вопрос, присоединились ли к сбору подписей депутаты из других фракций, Согомонян сказал: “Не хочу раскрывать детали, но если 100 депутатов разделить на три…”

Мы также поинтересовались, будут ли обнародованы фамилии этих депутатов. “Это не тот процесс, который может остаться втайне. Они это делают открыто, понимая, что тем самым ведут борьбу с беззаконием”,- сказал В.Согомонян.

Напомним, что Роберт Кочарян был арестован 28 июля. В рамках дела о событиях 1 марта 2008 г. в Ереване второй президент обвиняется в свержении конституционного строя.


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Комментарии (3)
1. Արարատ16:05 - 1 августа, 2018
Պապայի մասին են մտածում, դուրս գա՝ լավ կլինի: Իրա ժամանակ բանտարկված, խոշտանգված, ունեզրկված ու սպանված հարյուրավոր ՀԱՅԵՐԻ համար ինչու ստորագրահավաք չէիք անում?
2. Լուսիկ22:08 - 1 августа, 2018
ՀՀկ նոր պապա գտավ:
3. Պարույր14:10 - 2 августа, 2018
Տականքները մինջև վերջ ուզում են իրենց վատությունը արծ լինեն:Հետաքրքիրա սրանցից քանիսի վրայա հետո քրյական գործ հարուցվելու տարբեր բաների համար:Շուտ ցուցակը հրապարակեք որ պլյուս դնելով անցնենք ցուցակի վրայով:
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