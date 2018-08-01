Треть депутатов парламента предоставила личные гарантии для изменения меры пресечения Роберту Кочаряну

Треть депутатов Национального Собрания подписала бланк о предоставлении личных гарантий для изменения избранной в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна меры пресечения в виде ареста.

Об этом Hetq.am сообщил руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян.

Сбор подписей инициировала фракция Республиканской партии. Заместитель председателя РПА Армен Ашотян не пожелал сообщить подробности этого процесса.

На вопрос, присоединились ли к сбору подписей депутаты из других фракций, Согомонян сказал: “Не хочу раскрывать детали, но если 100 депутатов разделить на три…”

Мы также поинтересовались, будут ли обнародованы фамилии этих депутатов. “Это не тот процесс, который может остаться втайне. Они это делают открыто, понимая, что тем самым ведут борьбу с беззаконием”,- сказал В.Согомонян.

Напомним, что Роберт Кочарян был арестован 28 июля. В рамках дела о событиях 1 марта 2008 г. в Ереване второй президент обвиняется в свержении конституционного строя.