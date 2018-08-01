МИД уклоняется от ответа на вопрос, сдали ли бывшие чиновники свои дипломатические паспорта

Министерство иностранных дел Армении не уточняет, сдали ли бывшие премьер-министры Карен Карапетян, Овик Абрамян и другие высокопоставленные должностные лица свои дипломатические паспорта в консульское управление МИД или нет.

9 июля Heq.am направил в МИД письменный запрос с просьбой сообщить, сдали ли свои дипломатические паспорта в консульское управление внешнеполитического ведомства экс-премьеры Карен Карапетян и Овик Абрамян, бывший председатель Кассационного суда Арман Мкртумян, бывшие члены Совета безопасности Виген Саргсян, Армен Геворкян, Владимир Гаспарян, Эдвард Налбандян, бывший начальник Службы нацбезопасности Геворк Кутоян, бывшие депутаты парламента.

В полученном нами ответе говорилось: “Министерство иностранных дел Армении предприняло шаги с целью сдачи в консульское управление МИД диппаспортов вышедших в отставку соответствующих должностных лиц и членов их семей. Не сданные в МИД, а также утерянные дипломатические паспорта министерство объявляет недействительными”.

В соответствии со ст.49 закона РА “О дипломатической службе” право иметь диппаспорт имеют президент страны, премьер-министр, председатель Национального Собрания, председатель Конституционного суда и члены их семей, президент в отставке, Католикос Всех Армян, судьи Конституционного суда, члены правительства, депутаты Национального Собрания, члены Совета безопасности, руководители предусмотренных Конституцией госорганов, в случае коллегиальных органов их председатели, председатель Кассационного суда, генпрокурор, председатель Центробанка, губернаторы, мэр Еревана. А также лица, занимающие должности в МИД и подведомственном ему органе с целью служебных командировок.

Кроме того, отбывающие на дипломатическую службу в зарубежные страны диппредставители, дипломаты, а также члены их семей – муж или жена и не состоящие в браке и находящиеся под опекой дети до 21 года в случае отъезда с родителями в зарубежную страну.

Несмотря на то, что в запросе мы просили сообщить, кто из представленного списка сдал свои дипломатические паспорта, МИД в своем ответе не назвал ни одного сдавшего диппаспорт бывшего высокопоставленного чиновника.

Heq.am стало известно, что бывшие министры Гагик Хачатрян, Гагик Бегларян, бывший депутат парламента Вардан Айвазян, бывший губернатор Сюника Сурик Хачатрян, бывший премьер-министр Овик Абрамян и члены его семьи разъезжают с дипломатическими паспортами (это не относится к сыну О.Абрамяна Аргаму Абрамяну, который как депутат Национального Собрания имеет право иметь диппаспорт). Мы просили министра иностранных дел подтвердить или опровергнуть это сведения, однако в ответе МИД об этом ничего не говорится.

В соответствии с порядком получения и возвращения дипломатического паспорта завершившие свою деятельность на том или ином посту должностные лица обязаны в десятидневный срок лично или через своих представителей сдать диппаспорта на хранение в консульское управление МИД.

Нас также интересовало, какие шаги предпринимаются в случае, если бывшее высокопоставленное должностное лицо или член его семьи не сдает свой диппаспорт. В ответе МИД содержится ссылка на п.3 ст.50 закона РА “О дипломатичческой службе”, согласно которому не сданные в МИД или утерянные диппаспорта министерство объявляет недействительными.

Мы также просили предоставить информацию о том, сколько диппаспортов находится на учете по положению на июнь этого года. Для предоставления этих данных МИД попросил дополнительное время.

Фото: пресс-служба МИД РА