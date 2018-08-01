Подана апелляционная жалоба на решение об аресте Роберта Кочаряна

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна обратились в Апелляционный суд для изменения меры пресечения. Об этом в беседе с Hetq.am сообщил адвокат Кочаряна Арам Орбелян. Он отметил, что пока не может предоставить какие-либо сведения о фактах, положенных в основу жалобы. Об этом можно будет говорить через неделю. Дата заседания Апелляционного суда пока неизвестна. “Думаю, о дне заседания сообщат на этой неделе”,- сказал А.Орбелян.

По словам адвоката, экс-президент находится в камере один, работает над книгой.

Напомним, что 26 июля второму президенту РА было выдвинуто обвинение по ч.1 ст.300.1 – свержение конституционного строя. Через два дня суд принял решение об аресте Роберта Кочаряна.

Ранее руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян сообщил Hetq.am, что треть депутатов Национального Собрания подписала бланк о личных гарантиях изменения Роберту Кочаряну меры пресечения.