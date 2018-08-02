Воскресенье, 12 августа
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Начальник ССС: “В настоящее время необходимо содержать Роберта Кочаряна под арестом”



Начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян считает, что в случае изменения меры пресечения второму президенту Роберту Кочаряну последний может оказать незаконное воздействие на осуществляющих производство лиц. Об этом г-н Хачатрян сказал журналистам до начала заседания правительства.

“Мера пресечения избирается исходя из необходимости обеспечить надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого в ходе производства. Общество ошибочно полагает, что надлежащее поведение сводится лишь к вопросу бегства, забывая о том, что наибольшую важность, на мой взгляд, представляет исключение незаконного воздействия на осуществляющих производство лиц. Именно исходя из этого важного предусловия я считаю, что в настоящее время содержать Роберта Кочаряна под арестом необходимо для того, чтобы мы могли провести следствие в полном объеме”,- отметил С.Хачатрян.

Напомним, что в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 г. в Ереване второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.

Группа депутатов парламента инициировала сбор подписей под обращением к генпрокурору с просьбой изменить избранную в отношении Кочаряна меру пресечения и освободить его из-под стражи.

На замечание о том, что адвокаты экс-президента расценивают это дело как политическое преследование, отмечая, что с правовой точки зрения выдвинутое обвинение безграмотно, Сасун Хачатрян сказал: “Я не хочу опускаться до их уровня и позволять себе личные оскорбления. Обвинение выдвинуто настолько четко и обоснованно, что подобного рода манипуляции для меня непонятны и даже смехотворны”.

С. Хачатрян напомнил о том, что Роберт Кочарян обвиняется в насильственном свержении конституционного строя: “Основанием для выдвижения такого обвинения послужило вовлечение армии в политические процессы, что запрещено как предыдущей, так и действующей Конституцией. Вовлечение вооруженных сил возможно только в случае объявления военного положения. Но, как вы знаете, военное положение не было объявлено”.

Начальник ССС не усматривает проблему в том, что экс-президент был приглашен в Специальную следственную службу в статусе свидетеля, после чего ему сразу же было предъявлено обвинение “Уголовное судопроизводство – динамичный процесс, получение доказательств происходит постоянно, и статус лица квалифицируется на основе этих доказательств”,- отметил Сасун Хачатрян.

На вопрос, будут ли допрошены Серж Саргсян и Овик Абрамян, начальник ССС ответил, что эти вопросы решает следователь по уголовному делу. Вместе с тем Хачатрян сказал, что если какое-либо должностное лицо или бывший высокопоставленный чиновник может сообщить важную информацию относительно требующих раскрытия фактов, то он может быть допрошен.


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