Две текстильные компании получили налоговую льготу

По предложению Министерства экономического развития и инвестиций правительство на своем сегодняшнем заседании приняло решение предоставить налоговую двум текстильным компаниям – “Лентекс” и “Хелло”.

“Лентекс” в период с 10 августа по 31 декабря 2020 г. импортирует в Армению товары с трехлетней отсрочкой от уплаты НДС. Компания была основана в 2003 году в Гюмри. “Лентекс” – один из крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в Армении.

Компания намерена импортировать в Армению высококачественное сырье на сумму 1 млрд 985 млн драмов для пошива трикотажной одежды высшего качества.

“Лентекс предусматривает путем увеличения объемов производства создать новые рабочие места.

Другим решением правительства льготу получила компания “Хелло”. В период с 10 августа по 10 августа 2020 г. компания импортирует в Армению товары с 3-летней отсрочкой от уплаты НДС.

“Хелло” предусматривает путем инвестирования приобрести высококачественное сырье опять-таки для пошива трикотажной одежды. Компания пообещала правительству создать 30 новых рабочих мест со средней зарплатой 106 тыс. драмов в месяц.

Компания “Хелло” была основана в 2014 г., занимается текстильным производством.