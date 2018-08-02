45 депутатов присоединились к сбору подписей под требованием изменить меру пресечения Роберту Кочаряну

На бланке с требованием отменить арест в качестве меры пресечения, избранной в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, подписались уже 45 депутатов Национального Собрания. Об этом Hetq.am сообщил руководитель офиса .Р.Кочаряна Виктор Согомонян.

Он не уточнил, кто из депутатов, помимо членов фракции Республиканской партии, присоединился к сбору подписей. Руководитель офиса второго президента заверил, что по окончании этого процесса все фамилии подписавшихся депутатов будут обнародованы.

Напомним, что сбор подписей инициировала парламентская фракция Республиканской партии. Вчера в беседе с нами Виктор Согомонян сообщил, что под требованием об освобождении экс-президента подписалась треть депутатов парламента.

Напомним, что в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 г. в Ереване Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Кочарян находится под арестом с 29 июля.