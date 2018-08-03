Младший сержант по прозвищу Русский с восточной границы Арцаха

На снимке младший сержант Армии обороны Арцаха Давид Мкртчян, которого сослуживцы называют Русский.

Давид служит на восточной границе Арцаха. Семья Давида много лет назад переехала в Российскую Федерацию, где он и родился. Давид – гражданин РФ, он мог не служить в армянской армии, но когда ему исполнилось восемьнадцать лет, Давид приехал в Армению, подал заявление в военкомат и добровольно отправился на военную службу. Вначале он вообще не говорил по-армянски, но ему очень помогли друзья-сослуживцы, и сейчас Давид владеет даже арцахским диалектом.

Через несколько месяцев он должен демобилизоваться и вернуться в Москву, к семье. “Я пришел отдать свой долг и уехать”,- говорит Давид.

На вопрос, почему не хочет после службы остаться в Армении, Давид ответил, что его семья и друзья в России, и свое будущее он видит там.

“Здесь у меня никого нет. Члены семьи вначале были против, чтобы я приехал, но потом согласились”,- сказал Давид.