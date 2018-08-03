Впервые на передовой

Арцах, позиции... Сюда еду впервые. Для посещения выбрана воинская часть “Ехникнер”, в переводе “Лани”. Дорога на позиции тянется через Степанакерт, Иванян, Аскеран, Мартакерт, Матагис, Тонашен.

Последний населенный пункт, Тонашен, представляет собой особо охраняемую территорию. Здесь рядом с несколькими новыми домами для военнослужащих можно увидеть небольшие заброшенные дома. В село ведет каменистая дорога. На одном из ее участков ведутся инженерные работы.

Наконец добираемся до части. Сопровождавший нас водитель сказал, что название “Ехникнер” объясняется тем, что здесь много ланей.

В воинской части я впервые увидела, как проходит демобилизация. Четырем уезжающим домой солдатам командир вручил военные билеты, пожал всем руки и пожелал счастливогго пути.

Мы поднялиись на позиции.

Воздух здесь холодный, ромашки только начали раскрываться. Выстрелов не слышно.

Нас встретил старший сержант Ори Арутюнян. Он познакомил нас с контингентом, после чего отправил в окопы. Первое, что нас удивило, это чистота и порядок.

На посту солдаты несли дежурство. Отсюда просматривалась дорога к позициям противника. Перемещений не было. Сопровождавший нас подполковник Армен Маркосян, показав на расположенный напротив лес, сказал, что видимость слабая, со стороны противника осуществляются в основном диверсионные действия.

В блиндаже имелись две комнаты – спальня и кухня. Над стоящими вплотную друг к другу кроватями висели крест и фотография Героя апрельской войны Роберта Абаджяна.

Ори, старший на боевой позиции, повел нас на кухню, открыл не подключенный к сети холодильник, в котором хранились хлеб и консервы. Каждый день солдатам доставляют хлеб, яйца и воду. Потом Ори подошел к стоявшему в углу стола черному телефону с толстым шнуром.

“Хотите покажу, как мы связываемся с другими позициями?” – спросил Ори. Не успела я ответить, что видела в фильмах, как это делается, Ори подключил связь, отметив, что ее проверяют регулярно, это их каждодневная обязанность.

Сержант Ори Арутюнян служит в Армии обороны полтора года. Он из села Бердашен Мартунинского района. После демобилизаци Ори хочет заключить контракт и остаться служить в АО.

До призыва в армию Ори изучал военное дело в Арцахском государственном университете. После возвращения домой обязательно продолжит учебу, получит звание лейтенанта. В будущем, возможно, будет работать в школе военруком.

Вкусные обеды на позиции готовит Армен. Особенно хорошо у него получается яичница с колбасой – и легко, и вкусно. Армену до демобилизации осталось несколько дней, сослуживцы пока не решили, кем его заменить. Армен Овакимян 13 лет танцевал в Государственном ансамбле песни и пляски. Он уже решил после возвращения в Ереван продолжить танцевать.

Самое примечательное на позициях – деревянные пни, предназначенные для отдыха и кофепития. Именно здесь и развернулась наша беседа с солдатами. Один из них приготовил для нас кофе, отметив, что на позициях он получается особенно вкусным. Рядом с пнями лежала собака с двумя щенками. Ребята пока не придумали для них клички.

Фото: Акоп Погосян