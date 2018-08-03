Попавший в плен в Азербайджане Карен Казарян жив-здоров. Об этом на своей странице в Facebook написала жена премьер-министра Армении Анна Акопян..

“Рада сообщить, что сегодня я говорила с матерью плененного в Азербайджане Карена Казаряна и передеала ей полученное мной от руководителя делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении Доминика Лиегма очень важную и долгожданную информацию.

Вчера ночью представители МККК встречались с попавшим в плен в Азербайджане Кареном Казаряном, он жив-здоров. Карену передали письмо матери. Сам Карен сказал, что с ним все нормально”,- написала Анна Акопян.

Напомним, что житель села Бердаван Тавушской области Карен Казарян 15 июля очутился в Азербайджаен. По данным полиции, у Карена проблемы со здоровьем, с 2013 г. он состоит на учете в соответствующем медучреждении.