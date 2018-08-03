Сыновья Сурика Хачатряна освобождены от обязательной военной службы

Следственный комитет подтвердил информацию радио “Свобода” о том, что сыну бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна, Трдату Хачатряну, предъявлено обвинение в уклонении от обязательной военной службы путем подделки документа.

Сообщим, что в направленном в Министерство обороны запросе мы указали фамилии нескольких сотен действующих и бывших должностных лиц и их сыновей, попросив сообщить, проходили ли они обязательную военную службу. Ответы на некоторые вопросы мы уже получили. В одном из ответов сообщалось, что оба сына бывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна – Тигран Хачатрян, 1994 г.р. и Трдат Хачатрян, 1996 г.р. – освобождены от обязательной военной службы. Хачатряны сперва получили академическую отсрочку, после чего были освобождены по состоянию здоровья.

Минобороны не сообщило, на каком основании братья Хачатряны освобождены от службы в армии, но, как нам стало известно, это связано с определенными заболеваниями. Учитывая отсутствие согласия Хачатрянов на обнародование данных об их здоровье, мы не станем называть болезни, на основании которых Тигран и Трдат Хачатряны были освобождены от обязательной военной службы.

В нашей ближайшей публикации мы коснемся оснований освобождения от обязательной военной службы членов действующего правительства.

Напомним, что как пресс-секретарь премьер-министра в своем ответе на наш вопрос, так и премьер Никол Пашинян на заседании правительства заверили, что законность оснований освобождения от обязательной военной службы сыновей бывших и нынешних должностных лиц проверяется.

Фото: архив, Фотолур