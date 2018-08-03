Воскресенье, 12 августа
Օбщество

Армену Геворкяну предъявлено обвинение



Начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян в эфире передачи “Оракарг” Общесственной телекомпании” сообщил, что немногим ранее бывшему вице-премьеру Армену Геворкяну было предъявлено обвинение.

По словам начальника ССС, после президентских выборов 2008 года, когда противники Сержа Саргсяна обжаловали результаты голосования, Армен Геворкян вместе с другим должностным лицом пытались оказать давление на судью Конституционного суда Валерия Погосяна. Об этом много лет назад написал Wikileaks, отметив, что Погосян обратился в посольство США с сообщением о том, что из администрации Роберта Кочаряна на него оказывается давление с тем, чтобы он принял решение в пользу Сержа Саргсяна.

По словам Сасуна Хачатряна, в ходе следствия в ССС эта публикация получила подтверждение, поскольку Валерий Погосян не участвовал в указанном судебном заседании.

Армен Геворкян обвиняется в препятствовании осуществлению правосудия. Ему угрожает до 6 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения к А.Геворкяну применена подписка о невыезде.

С февраля 2006 г. по 21 апреля 2008 г. Армен Геворкян руководил администрацией Роберта Кочаряна, а с июня 2007 г. по апрель 2008 г. занимал должность секретаря Совета национальной безопасности.

Напомним, что 26 июля Армен Геворкян был приглашен в Специальную следственную службу. Однако в ССС не уточнили, в каком статусе допрашивался А.Геворкян.  


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Комментарии (3)
1. Կարեն00:54 - 4 августа, 2018
Գիտեիր, մարդկանց ընտրությունն իրենց ձեռքից առնելը է՞ժանա նստելու վրեդ։ http://www.aniarc.am/2017/12/20/valery-poghosyan-pennington-wikileaks-2008/
2. Լուսիկ02:08 - 4 августа, 2018
Անհասկանալի է Վալերի Պողոսյանը այս ընթացքում հաստաել է Wikileaks-ի հրապարակու՞մը: Ինչպե՞ս կարող են մեղադրել միայն հրապարակումը հիմք ընդունելով: Երևի պետք էր ասել, որ մեղադրանք է առաջադրվել ու չբացել փակագծերը, եթե տվյալ պահին դա նպատակահարմար չէր:
3. RZ19:11 - 4 августа, 2018
Original version of the cable : https://wikileaks.org/plusd/cables/08YEREVAN199_a.html
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