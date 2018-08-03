Армену Геворкяну предъявлено обвинение

Начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян в эфире передачи “Оракарг” Общесственной телекомпании” сообщил, что немногим ранее бывшему вице-премьеру Армену Геворкяну было предъявлено обвинение.

По словам начальника ССС, после президентских выборов 2008 года, когда противники Сержа Саргсяна обжаловали результаты голосования, Армен Геворкян вместе с другим должностным лицом пытались оказать давление на судью Конституционного суда Валерия Погосяна. Об этом много лет назад написал Wikileaks, отметив, что Погосян обратился в посольство США с сообщением о том, что из администрации Роберта Кочаряна на него оказывается давление с тем, чтобы он принял решение в пользу Сержа Саргсяна.

По словам Сасуна Хачатряна, в ходе следствия в ССС эта публикация получила подтверждение, поскольку Валерий Погосян не участвовал в указанном судебном заседании.

Армен Геворкян обвиняется в препятствовании осуществлению правосудия. Ему угрожает до 6 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения к А.Геворкяну применена подписка о невыезде.

С февраля 2006 г. по 21 апреля 2008 г. Армен Геворкян руководил администрацией Роберта Кочаряна, а с июня 2007 г. по апрель 2008 г. занимал должность секретаря Совета национальной безопасности.

Напомним, что 26 июля Армен Геворкян был приглашен в Специальную следственную службу. Однако в ССС не уточнили, в каком статусе допрашивался А.Геворкян.