DIHK заявила об уходе немецких фирм из Ирана

Deutsche Welle -После роста в 2017 году объемов немецкого экспорта в Иран на 16 процентов за первые пять месяцев текущего года данный показатель уже упал на четыре процента, тенденция сохраняется.

По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), за первые пять месяцев 2018 года объемы немецкого экспорта в Иран сократились на четыре процента. Негативная тенденция сохраняется и в настоящее время, сообщил эксперт DIHK по внешнеэкономической деятельности Фолькер Трайер (Volker Treier) в интервью газете WAZ и другим изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 4 августа.

Тем временем в 2017 году объемы продаж немецкой продукции в Иран выросли на 16 процентов. "В последние годы около 120 немецких компаний даже открыли в Иране собственные представительства, а теперь многие оттуда уходят", - сообщил далее представитель DIHK.

Санкции США

Отток немецкого бизнеса из Ирана связан, прежде всего, с санкциями, введенными в отношении этой страны президентом США Дональдом Трампом. "Даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране", - указал Трайер.

По его словам, если в ближайшее время не будет найдено решения, можно ожидать полного прекращения экспорта в Иран и окончательного ухода из этой страны немецких компаний.

В Иране сотни противников режима атаковали медресе

За последние дни в ряде городов Ирана вспыхивают массовые волнения и беспорядки, связанные с экономической политикой Тегерана, а также направленные против духовного руководства исламской республики. Это уже третья волна протестов в Иране за последние месяцы после массовых выступлений в конце 2017 года и начале 2018-го, а также в минувшем июне.

В частности, 4 августа около 500 противников иранского руководства атаковали медресе, расположенное неподалеку от Тегерана. Они выкрикивали политические лозунги против властей страны и намеревались опустошить мусульманскую школу, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на директора медресе Али Хендиани. После столкновений с полиций задержаны несколько человек.

Министерство внутренних дел Ирана подтвердило распространившиеся в соцсетях сообщения о беспорядках, но назвало их небольшим митингом. Между тем кадры с места события свидетельствуют об ожесточенных столкновениях с силами безопасности сотен демонстрантов.

Вашингтон вышел из соглашения с Тегераном

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций.

После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.