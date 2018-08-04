Юрий Хачатуров вернулся в Москву и приступил к работе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров в субботу вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба ОДКБ.

В конце июля Хачатурову было предъявлено обвинение в свержении государственного строя в Армении. Такое же обвинение выдвинуто против бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Кочарян и Хачатуров причастны к разгону митингов 1-2 марта 2008 г. в Ереване. Специальная следственная служба Армении добивалась ареста обоих, но Хачатурову удалось избежать такой меры пресечения.