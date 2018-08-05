Испанская полиция задержала одного из лидеров «русской мафии»

РБК -В Марбелье испанская полиция задержала трех криминальных авторитетов из «русской мафии», которые собрались для обсуждения убийства представителя конкурирующего клана



Национальная полиция Испании сообщила о задержании трех воров в законе, одного из которых власти считают третьим человеком в иерархии так называемой русской мафии, сообщает издание Sur со ссылкой на агентство EP. Всем им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.



Криминальные авторитеты собрались, чтобы обсудить убийство члена одного из конкурирующих преступных кланов и тем самым продемонстрировать свою силу. Один из них попал в поле зрения правоохранительных органов, когда, находясь в Литве, пытался взять контроль над ситуацией в Испании после ареста в этой стране 129 членов «русской мафии». По данным полиции, он отдавал приказы и выступал арбитром между группировками, делившими влияние.



Еще двое участников «сходки» являлись, по данным полиции, выходцами из Грузии. При них были обнаружены поддельные польские и украинские документы.



В ходе наблюдения полицейские выявили большое количество квартир и гостиничных номеров, которые использовались преступниками. В них были проведены обыски.



Имена задержанных в полиции не назвали. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на испанскую полицию сообщило о том, что проживавший в Литве авторитет является гражданином Армении с инициалами А.S., а два других вора в законе — гражданами Грузии с инициалами L.B. и I.P.



РБК направил запрос в посольство России в Испании.



В конце 2015 года власти Испании выдвинули обвинения против 26 россиян, которых считают причастными к ​деятельности тамбовской ОПГ и отмыванию денег на территории королевства. По версии испанской прокуратуры, члены тамбовской ОПГ и связанные с ними лица создали в Испании сеть фиктивных компаний, на которые оформлялась недвижимость, купленная на преступные деньги из России.



В этом году испанская полиция провела операцию Kus, в ходе которой были задержаны более ста причастных к «русской мафии». Большинство из них оказались уроженцами Грузии и Армении, действовавшими в различных районах Испании и Франции. В операции участвовали в том числе и сотрудники Интерпола.





