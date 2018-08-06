Нужно перестать относиться к Севану, как к контейнеру воды: премьер-министр провел совещание по проблемам ирригационного сезона

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены требующие срочного решения проблемы ирригационного сезона.

Сначала премьер-министр затронул существующие в связи с орошением нужды, представленные ранее прогнозы и подчеркнул: “Нынешнее состояние озера Севан заставляет нас констатировать, что мы должны перестать относиться к Севану, как к игрушке или контейнеру воды. Это абсолютно неприемлемо, и отношение к Севану, как к контейнеру воды, к сожалению, уже давно превратилось в государственную политику в Армении, и мы сегодня видим последствия этого. Я надеюсь, что присутствующие пришли на сегодняшнее совещание именно с этим настроем и настроением. Мы должны, в конце концов, разорвать эту замкнутую и нежелательную цепь”.

Затем ответственные лица представили информацию об уровне наполнения водохранилищ, необходимом для полноценного покрытия ирригационного сезона количестве воды, возможных мерах по заполнению пробелов, насосных станциях Ранчпара и Мхчяна.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями вокруг отмеченных вопросов, были представлены различные предложения по решению ирригационных проблем. Далее были затронуты вопросы сокращения потерь воды ирригационных систем, контроля над деятельностью гидроэлектростанций и возникающие экологические проблемы.

По итогам совещания премьер-министр поручил сформировать рабочую группу, в которую войдут вице-премьер Тигран Авинян и представители заинтересованных ведомств, которая в максимально короткий срок обсудит проблемы подачи необходимой сельским хозяйствам оросительной воды и представит предложения.

“Необходимо изучить ситуацию и найти пути решения проблемы без выпуска воды из озера Севан. Проблема должна быть решена максимально эффективно и в максимально короткие сроки”, - отметил Никол Пашинян, подчеркнув необходимость развития системы капельного орошения в республике.