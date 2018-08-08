Чего добился Пашинян за три месяца во власти

ВЗГЛЯД -Ровно три месяца назад власти Армении окончательно капитулировали перед митингами протеста и в стране победила бархатная революция, которую в России иногда называют «цветной». Чего смог добиться ее лидер и новый премьер-министр Армении Никол Пашинян за этот срок, какие ошибки успел допустить и какие выводы можно сделать из «революции по-армянски»?

Прогнозы радикальных пессимистов внутри РФ пока не оправдались: Никол Пашинян не вывел Армению из ЕАЭС, не тронул российскую военную базу и не постучался в двери НАТО, хотя и вызвал недовольство со стороны министра иностранных дел России. Но перед тем как говорить о подоплеке этого недовольства, следует окончательно разобраться с вопросом, почему Пашиняну вообще удалось прийти к власти.

Почему армяне сделали это

Бархатная революция в Армении для многих стала неожиданностью, хотя соцопросы показывали чудовищно низкий уровень доверия к правительству Сержа Саргсяна и правящей Республиканской партии в целом. Удивляться тут нечему: страна была несимметрично разделена на политическую элиту, связанную с ней прослойку олигархата и на всё остальное население республики.

Достаточно уже того, что за последнее время трёхмиллионную страну покинули сотни тысяч человек (правда, власти приводят на этот счет собственные – смехотворные и явно недостоверные цифры). Как выразился французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур, люди уезжали из Армении не столько из-за объективных экономических факторов, сколько из-за отсутствия социальной справедливости.

И все же мало кто верил в возможность смены власти. Казалось, что ситуация безнадежная. И представители правящих кругов раз от разу повторяли фразу, которая известна любому жителю Армении: «Против нас нет игры».

Эти круги творили все возможное и даже невозможное, чтобы удержать власть. Так, в условиях блокады с западной и восточной стороны границы, с учетом военного конфликта с Азербайджаном и натянутых отношений с Турцией, правительство умудрилось сделать так, что количество полицейских и сотрудников внутренних войск превышало численность армии. То есть силовиков, охраняющих власть, было больше, чем военнослужащих на границе, где постоянно идут перестрелки.

Разумеется, у медали две стороны. Ереван и другие крупные города активно развивались, но происходило это не благодаря властям, а вопреки их компрадорской политике.

Постепенно к мысли о том, что правление Сержа Саргсяна становится катастрофичным, приходили и в зарубежной диаспоре. Армяне США, Франции и России начали дистанцироваться от официального Еревана просто в силу того, что общение с ним отражалось на репутации. Так, американский миллиардер Кирк Киркорян, которому принадлежит почти половина игровой индустрии Лас-Вегаса, был так потрясен рассказами о политических нравах на исторической родине, что отказался от ее гуманитарной поддержки. Позже выяснилось, что во время обсуждения вопроса о помощи стране брат Саргсяна, более известный как «Сашик 50%», предложил Киркоряну открыть в США совместное казино.

В силу своей истории армяне – нация сетевая. Они живут на всех континентах и весьма коммуникабельны. Граждане Армении активно ездят по миру, многие имеют родственников в России, Франции, Сирии, Великобритании, США. Представителям других народов, возможно, будет трудно это понять, но многим армянам было не по себе из-за того, что на международной арене их национальную республику представляют политики такого формата. То есть к революции привели не только коррумпированность власти и ее неспособность решать проблемы страны, но и – в некотором смысле – антропологический фактор.

Этот фактор не сразу смогли учесть дипломаты из России и некоторые чиновники в Москве. Так, посольством Армении было организовано интервью Саргсяна газете «Известия», что было воспринято как поддержка его кандидатуры Кремлем прямо накануне выборов премьер-министра. В итоге эти выборы перешли в бархатную революцию, а она вознесла на вершины армянской власти Никола Пашиняна.

Не следует делать ставку и открывать двери перед политиками низкого качества. Очевидно, именно такой вывод сделали в Москве на позднем этапе протестов и фактически поддержали приход новой власти. 8 мая этот процесс был формально завершен – в Армении сменился глава правительства.

Большая чистка

С исторической точки зрения три месяца – срок ничтожный, делать по нему серьезные выводы трудно. Любому публичному политику необходим хотя бы год для укрепления своих позиций, тем более что Армения благодаря афере ушедших элит была перестроена в парламентскую республику и Пашинян находится в уникальной ситуации – возглавляет правительство от партии, у которой абсолютное меньшинство в парламенте.

Впрочем, уже сейчас можно признать вклад яркого трибуна Пашиняна в саму смену власти и в успех революции. Новый премьер состоялся именно как оппозиционер, революционер и публичный оратор, став тем бульдозером, что снес крайне непопулярное правительство. Этим он вдохнул в республику новую жизнь, буквально заразил население республики оптимизмом и надеждой на лучшее.