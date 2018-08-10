Начиная с мая месяца в Армению приезжает больше людей, чем уезжает: премьер-министр встретился с жителями Тавушской области

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Тавушскую область. Глава правительства провел встречи с жителями Берда, Айгеовита, Воскепара и Ноемберяна, коснулся существующих в стране проблем и шагов исполнительной власти по их решению, ответил на ряд волнующих граждан вопросов.



“Я рад, что вижу улыбки на ваших лицах, это самое главное. Я пришел сказать вам, почему я уверен, что все проблемы нашей страны будут решены, почему я уверен, что наша страна будет счастлива, свободна и сильна? Мы нашли ключ к решению всех проблем. Что это за ключ? Знаете, уже более 20 лет народ в Армении хотел политических перемен, и эти изменения не происходили. Наступил 2018 год, и эти изменения произошли. Мы решили одну проблему, которую 23-24 года считали неразрешимой, считалось, что это невозможно, что этого не может произойти. Почему эта проблема не решалась более 20 лет, и что произошло, что эта проблема решилась? В течение предыдущих 20-24 лет граждане Армении считали, что политические изменения должен сделать тот или иной лидер оппозиции, и каждый раз, когда не происходило изменения, обижались на лидера, разочаровывались в нем. Изменения произошли тогда, когда большинство граждан Армении и большинство армянского народа поняли, что революция не должна совершаться одним лидером, а революцию должны сделать они сами, каждый из них должен считать себя лидером революции”,- сказал Никол Пашинян, добавив, что он говорит все это не для того, чтобы оценить события последних трех месяцев, а чтобы показать всем ключ к решению проблем страны.



“Если вы обратили внимание, в течение всей революции я никогда не говорил, что я или моя политическая команда совершим революцию. Я сказал, что мы создадим возможность для людей решить, хотят ли они жить в той Армении или в новой Армении. Почему мы все живем в новой Армении? Не потому, что я или наша политическая команда так решили, а потому, что вы так решили. Изменилось то, что вы поняли, что все решаете вы сами. Никто не должен сомневаться в том, что правительство выполнит свою работу полностью, но важно, чтобы каждый из нас воспринимал, что он сам все решает. Наша команда создаст возможность, чтобы люди благоустраивали свою родину. У нас будет действительно сильное государство тогда, когда каждый из нас выполнит свое дело, если каждый из нас поймет, что если наша страна была в плохом состоянии, то каждый из нас делал что-то не так. Я убежден, что работа, которую мы начали вместе, должна быть продолжена вместе”, - сказал премьер-министр.



Никол Пашинян заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы создать благоприятные условия для наших соотечественников, в том числе проживающих за рубежом предпринимателей. Он призвал их приехать на родину, чтобы развивать страну.

“Я убежден, что многие люди получают деньги от своих родственников за границей, но я четко говорю, что нужно изменить философию благотворительности. Люди, да, отправляют миллионы долларов в Армению, чтобы помочь своим родственникам. В то время они делали это, потому что боялись и думали, что, если они займутся здесь бизнесом, то «вступят в долю», «подставят», «заберут». Я говорю, что той Армении больше не существует, я гарантирую, что никто не может создать угрозу для какого-либо инвестора. Мы гарантируем безопасность инвестиций, мы гарантируем, что никто не может «вступить в долю». Мы гарантируем, что, если бизнесмен будет работать в юридическом поле, никто ничего не сможет сказать, следовательно, нет необходимости ждать”, - сказал Никол Пашинян.



Премьер-министр призвал заменить философию благотворительности логикой работы, потому что армянский народ трудолюбив.

“Я знаю, что сегодня возможности ограничены, есть много проблем, которые не решены, но хочу попросить об одном - преодолейте логику пессимизма, не верьте никому, кто скажет, что не получилось, страна не будет хорошей и все ложь. Будьте уверены, все правильно и верно, то, что вы видите, это реальность. Реальность заключается в том, что вы победили, и реальность заключается в том, что вы победите, и реальность заключается в том, что вы должны жить на своей родине как гордый, достойный и счастливый гражданин”, - сказал премьер.



В то же время глава правительства отметил, что эмиграция из Армении прекратилась с мая текущего года. “С мая каждый месяц в Армению приезжает больше людей, чем покидает ее. Давайте не только сохраним этот темп, но и удвоим, утроим его. Нам некуда идти с нашей родины, мы должны вернуть в Армению тех, кто уехал, потому что нет лучшего места в мире, чем Республика Армения. Республика Армения - это место, где люди свободны, горды, достойны и счастливы”, - сказал Никол Пашинян.



Говоря о 100-дневной деятельности правительства, премьер-министр отметил, что в этот период велась жестокая борьба с коррупцией, которая будет продолжаться аналогичным образом. Глава правительства подчеркнул, что за короткий период тарифы на электроэнергию и газ для необеспеченных семей снизились, в результате борьбы с монополиями снизились цены на ряд товаров. В результате изменений в накопительной пенсионной системе были увеличены зарплаты 207 тыс граждан, прощены все штрафы и взыскания по кредитам сельчан, процентные ставки по ипотечным кредитам снизились и т.д.



“В июне индекс экономической активности составил 9,6%, и люди пока не ощущают влияния этого. Наша задача - изменить эту модель роста, чтобы граждане Армении ощутили результаты”,- подчеркнул премьер-министр.



Никол Пашинян также встретился с главами общин Бердского и Ноемберянского регионов. Обращаясь к ним, премьер-министр отметил, что логику помощи нужно заменить логикой совместной работы.



“Теперь правительство будет делать больше, чем в прошлом. Сегодня правительство имеет 10-15 млрд драмов, которые мы готовы выделить в качестве субвенций, софинансирования программ общин, но общины не готовы тратить эти средства, потому что у них нет денег или программ. Понятно, что бюджеты общин маленькие, но здесь возникает два вопроса: эффективно ли расходуются имеющиеся деньги и объективно и справедливо ли формируются бюджеты. Если мы хотим, чтобы бюджет увеличивался, то мы должны тратить его справедливо. Мы не потерпим хищений, и приглашаем всех вас на конструктивную работу”, - сказал премьер-министр, добавив, что предъявляемые другим требования он в первую очередь предъявляет себе.

В то же время Никол Пашинян добавил, что в правительстве сейчас обсуждается возможность инвестирования вышеупомянутых средств в различные проекты с учетом их эффективности без финансового участия общин.



Руководители общин представили различные вопросы, связанные с дорожным строительством, межобщинным транспортом, расширением общин и решением неотложных проблем. Были также обсуждены вопросы, связанные с кадровой политикой правительства, обеспечением безопасных дорог, субсидированием сельского хозяйства, активизацией культурной жизни в регионах, оптимизацией государственной системы, увеличением государственных доходов и привлечением инвестиций.



Главе правительства в Воскепаре была представлена программа газификации общины, которая была реализована на средства местного мецената. Никол Пашинян поблагодарил его за проделанную работу и призвал заменить философию благотворительности логикой работы и рассмотреть возможность реализации программ по созданию новых рабочих мест в общине.