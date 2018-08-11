Никол Пашинян в Тавушской области ознакомился с программами по созданию новых рабочих мест в сферах легкой промышленности и скотоводства

В рамках визита в Тавушскую область премьер-министр Никол Пашинян посетил завод компании “Тавуш текстиль” в Берде. Премьер-министр в сопровождении руководителей компании посетил цех, ознакомился с производством рабочих перчаток.



Было информировано, что в компании “Тавуш текстиль” работает 520 человек, средняя зарплата которых составляет 145 тысяч драмов. В прошлом году компания осуществила экспорт на сумму 2 млрд драмов в Россию и Грузию. Планируется увеличить объемы экспорта на 40-50% к 2018 году. Принимаются меры по расширению направлений экспорта. С 2015 года компания инвестировала около 10 миллионов долларов. В результате инвестиций в размере 1 млн долларов количество станков было увеличено на 600, что приведет к увеличению количества рабочих мест на 150-200 человек. В целом, компания планирует в ближайшие годы создать 1000-1500 новых рабочих мест.



Никол Пашинян также посетил животноводческую ферму, созданную действующим в общине Лусадзор фондом “Имнатавуш”. В ферме 200 голов высокоудойных коров. Из полученного молока производятся различные виды французского сыра. Большая часть продукции экспортируется в Россию. Представители компании сообщили, что в ферме ежегодно инвестируется 800 тыс евро. В то же время они отметили, что делаются заготовки молока и покупается корм для скота также из сельских хозяйств соседних общин.



Премьер-министр Пашинян отметил важность развития легкой промышленности и фермерских хозяйств в Тавушской области, подчеркнув, что правительство готово в рамках своего инструментария поддержать развитие и расширение бизнес-проектов. По словам главы правительства, принимая во внимание производство экологически чистого продовольствия в нашей стране, Армения должна иметь имидж эко-страны на международной арене. Премьер-министр выразил надежду, что вышеупомянутые компании скоро достигнут промышленных объемов в своем производстве и создадут новые рабочие места.