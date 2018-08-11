В Румынии при разгоне манифестации диаспоры пострадали более 400 человек

РБК -В ходе разгона антиправительственной демонстрации в центре Бухареста пострадали по меньшей мере 440 человек. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Демонстранты требуют отставки правительства и смены экономического курса

В столице Румынии Бухаресте в результате столкновений с полицией в ходе многотысячной акции протеста за медицинской помощью обратились более 440 человек, сообщает агентство Agerpress. Для разгона демонстрантов силы правопорядка использовали слезоточивый газ и водометы.

Акции протеста и столкновения с полицией продолжались всю ночь с пятницы на субботу. Среди пострадавших не только демонстранты, но и десятки сотрудников полиции.



Президент страны Клаус Йоханнис осудил жестокость жандармов по отношению к участникам антиправительственного протеста в центре Бухареста и призвал к ответу главу МВД. «В подлинной демократии каждый человек имеет право на протест, но насилие неприемлемо, независимо от политических взглядов. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, совершенно несоразмерное с демонстрациями большинства людей на площади Победы», — заявил президент.

В массовых манифестациях представителей румынской​ диаспоры в центре Бухареста принимают участие, по разным данным, от 60 тыс. до 100 тыс. человек. Акции протеста проходят также в других городах Румынии.



Демонстранты требуют отставки правительства и смены экономического курса страны.



Как пишет сайт Euronews, демонстрантов возмущает коррупция, низкая зарплата и попытки правящей партии контролировать судебную систему. «Мы хотим, чтобы нас воспринимали как нормальную страну, а не как на людей второго сорта. Правительство должно предоставить нам эту возможность — быть нормальной страной, а не терпеть унижения по всему миру. Я приехала из Бильбао, это протест румын, живущих за границей. Нам все надоело, нам надо объединяться, победа Румынии», — цитирует издание слова одной из частниц протестов.



«Дорога была трудной, мы устали, но мы приехали сюда, потому что хватит!. Правительство коррумпировано, ему стоит подать в отставку. Нужны перемены, молодые люди, новый менталитет», — заявил еще один демонстрант.



Фото: Octav Ganea / Reuters



