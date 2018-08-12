Пять стран спустя 22 года подписали конвенцию о разделе Каспия

РБК -Лидеры пяти стран подписали документ, определяющий правовой статус Каспийского моря. Идею конвенции обсуждали с 1996 года, а согласовать основные пункты смогли лишь полгода назад



Президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении в Актау подписал Конвенцию о статусе Каспийского моря, сообщает агентство «Интерфакс». Как объяснил глава Ирана Хасан Роухани, документ, который обсуждался 22 года, создает основу для создания линий разграничения дна и недр, на основе которой в будущем будет определена доля каждой страны в Прикаспийском бассейне.



Подписавшие конвенцию также договорились о правилах, в соответствии с которыми будут осуществляться судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов. Каждая страна должна будет установить свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий, а также рыболовную зону, которая будет к ним прилегать. При этом конвенция предполагает, что пять стран определят общий допустимый улов и распределят его на национальные квоты.



Внешняя граница территориальных вод будет считаться государственной границей.

Также участники саммита в Актау подписали документы о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, а также в вопросе транспорта. Речь, в частности, идет о привлечении дополнительных транспортных грузопотоков, развитии регулярных пассажирских перевозок, создании логистических центров.



Кроме того, стороны договорились заключить договор о взаимодействии в военной сфере. Речь идет, в частности, о запрете на строительство на берегах Каспия иностранных военных баз, а также об установлении монополии на любое мореплавание исключительно под флагами пяти подписавших конвенцию стран.

Совместная комиссия пяти стран по выработке конвенции начала работу в 1996 году, поскольку после распада СССР правовой статус закреплен не был. В советское время статус водоема регулировался договором между СССР и Ираном — единственными странами, имевшими выход к Каспийскому морю. Однако затем таких государств стало пять. Еще четыре страны — Грузия, Армения, Узбекистан и Турция — входят в бассейн водоема.

Спорным был вопрос об определении границ акватории для каждой из пяти стран, а также вопрос о порядке согласования работ по прокладке трубопроводов по дну моря.



В декабре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что участникам переговоров удалось «найти развязки» по всем ключевым вопросам.



Фото: Алексей Никольский / РИА Новости