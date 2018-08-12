Министр экономики ФРГ предупредил о последствиях глобальной торговой войны

Deutsche Welle -Торговая война подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность, считает Петер Альтмайер. Пострадают от нее, прежде всего, потребители.

Последствия глобальной торговой войны для мировой экономики будут катастрофическими, считает министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). "Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность", - заявил он в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 августа. При этом от торговой войны пострадают, прежде всего, потребители из-за подорожания товаров, предупредил министр.

По его словам, политики "не имеют права подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия". Вместо этого необходимо добиваться в международной торговле более низких пошлин и открытых рынков, а также бороться с протекционизмом, уверен глава экономического ведомства Германии.

Критика санкций США против Ирана

Одновременно Альтмайер выступил с критикой возобновления американских санкций в отношении Ирана, которые отрицательным образом скажутся на немецком бизнесе в этой стране. "Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами и поэтому поддерживаем Венское ядерное соглашение, чтобы Иран не производил атомное оружие", - подчеркнул он. По словам министра, "любая немецкая компания вправе продолжить инвестировать в Иран столько, сколько хочет".

Однако проблема заключается в том, что многие фирмы зависят от предоставления кредитов банками, а они по большей части рефинансируются в США, отметил далее Альтмайер. "Мы ищем внутри страны и в Европе пути, чтобы держать открытыми финансовые каналы. И мы по-прежнему поддерживаем сделки фирм за рубежом с помощью гарантий по экспортным кредитам", - сообщил он.

Новые пошлины США

7 августа США сообщили о введении дополнительных пошлин на продукцию из Китая. Таможенный сбор в размере 25 процентов распространится еще на 279 наименований китайских товаров общей стоимостью около 16 млрд долларов. Список включает различные виды полимеров, металлов, электронику и другие товары. Новые пошлины вступят в силу 23 августа.

Это уже вторая партия штрафных сборов в торговом конфликте США и Китая. В начале июля Вашингтон ввел 25-процентные сборы для 818 наименований китайской продукции. Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.

В то же время в конце июля в торговом конфликте США и ЕСнаметилась разрядка. На переговорах в Белом доме президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились не вводить новые пошлины, пока идут консультации сторон о дальнейших действиях. По словам Трампа, США и ЕС в перспективе вообще могут отказаться от таможенных сборов на промышленную продукцию.

1 июня вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, Евросоюз обложил ввозными пошлинами 23 категории продукции из США.