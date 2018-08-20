ЗАО “Техут” планирует построить второе хвостохранилище. Сокращенные работники компании надеются на помощь Валерия Меджлумяна

Сокращенные работники ЗАО “Техут” не могут погашать проценты по своим кредитам, которые они взяли в банке “ВТБ-Армения”. 16 августа двадцать бывших работников компании провели акцию протеста в городе Алаверди. Все они имеют кредиты в банке “ВТБ” и требуют заморозить их.

По словам сокращенного работника компании Айкасара Марукяна, никто из них не знает, почему ЗАО “Техут” прекратило работу. Узнав о том, что председатель Группы компаний “Валлекс” Валерий Меджлумян находится в Техуте, активисты попросили его о встрече, но тот не пожелал с ними встретиться.

Возмущенные таким отношением, бывшие работники компании вчера минут на 20 перекрыли межгосударственную дорогу Алаверди-Баграташен. После этого заместитель председателя Группы компаний “Валлекс” Вардан Арамян принял двух активистов – Карена Микаеляна и Айкасара Марукяна, а также по их требованию журналиста Hetq.am.

Карен Миккаелян изложил требования своих товарищей и сообщил, что во время работы в компании они взяли в банке “ВТБ-Армения” кредиты под 16% годовых. В банке подсчитали, что если работник получает зарплату в 200 тысяч драмов, то он может погасить кредит, выплачивая в месяц 50 тысяч драмов.

“Поскольку мы взяли в ВТБ крупный кредит, то была достигнута внутренняя договоренность о том, что все расчеты ЗАО “Техут” будут производиться в “ВТБ”. Банк предложил работникам воспользоваться их кредитной линией, и они решили взять кредиты”,- пояснил В.Арамян.

Карен сообщил, что спустя несколько месяцев после их сокращения банк “ВТБ” в письменной форме известил о повышении кредитной ставки на 4%, в результате чего она составила 20% годовых.

“Люди не могут погасить кредиты и стоят перед угрозой потери всего имущества”,- отметил наш собеседник.

Он также рассказал, что месяц назад сокращенные работники компании пригласили в Алаверди депутата Национального Собрания Эдмона Марукяна, через которого передали председателю Центробанка просьбу о замораживании кредитов 150 бывших работников “Техута”. Кроме того, 1900 человек подписали адресованное премьер-министру заявление о возобновлении работы ЗАО “Техут”.

Неделю назад ЦБ прислал ответ, в котором сообщалось, что они не уполномочены вмешиваться во внутренние проблемы банка “ВТБ”. В ответе также отмечалось, что руководство “ВТБ” не осведомлено о недовольстве кредиторов и готово на основании персональных заявлений пересмотреть 150 кредитных договоров. Карен обратился в банк “ВТБ” с требованием пересмотреть процентную ставку по своему кредиту. По словам активиста, банк делает все, чтобы увеличить кредитное бремя кредиторов. В Центробанке также предложили провести переговоры по вопросу замораживания кредитов с акционерами ЗАО “Техут” – банком “ВТБ” и Валерием Меджлумяном.

“Мы надеемся, что до возобновления работы ЗАО “Техут” Валерий Меджлумян поможет нам, так как он обещал, что компания будет работать 50 лет”,- сказал Карен. Представители активистов поинтересовались у В.Арамяна, по чьей вине 800 человек лишились работы.

Представитель компании призвал Карена и Айкасара искать не виновных, а пути выхода из сложившейся ситуации. Он также сказал, что компания не может взять на себя обязательства, которые находятся в рамках компетенции банка.

Арамян также назвал причины прекращения работы ЗАО “Техут”. По его словам, в ходе строительства в 2014-2015 гг. были соблюдены все международные стандарты, которые, однако, действовали до 2014 г. В 2015-2016 гг. глобальный мир перешел на новые стандарты. В частности, сейсмоустойчивость плотины хвостохранилища должна превышать 9 баллов. “Чтобы ЗАО “Техут” возобновило работу, на плотине хвостохранилища необходимо выполнить определенные работы”,- отметил Вардан Арамян.

“Наша просьба заключается в том, чтобы вы участвовали в нашем кредитном процессе в банке “ВТБ”,- сказал Карен.

Представитель компании пояснил, что “Техут” решает с банком “ВТБ” более важный вопрос, пытаясь достичь окончательного согласия в вопросе хвостохранилища. Поскольку Группа компаний “Валлекс” не вправе вмешиваться в дела “ВТБ”, Арамян пообещал задействовать свои личные связи, чтобы найти какие-то решения. Касаясь предложения о том, чтобы компания взяла на себя погашение кредитов сокращенных работников, Арамян сказал,: что на практике это невозможно, поскольку в настоящее время наличных денег хватает лишь на решение проблем по задействованию ЗАО “Техут”.

Вардан Арамян отметил, что в течение 2-3 месяцев компания должна получить результаты технического анализа, после чего начнутся работы по реконструкции плотины и строительству нового хвостохранилища.

Есть еще один фактор – урегулирование вопросов с банком “ВТБ”.

“Я пытаюсь найти с ними конструктивные решения, потому что конфронтация ничего не даст ни одной из сторон”,- сказал В.Арамян.

Касаясь сроков возобновления работы ЗАО “Техут”, представитель компании сообщил, что это возможно через год-полтора. Вардан Арамян также отметил, что старое хвостохранилище будет частично укреплено и построено новое, что позволит обеспечить долгосрочную стабильную работу компании.