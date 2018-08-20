ССС провела обыски в особняке и офисе Роберта Кочаряна

Специальная следственная служба провела обыски в особняке и офисе второго президента РА Роберта Кочаряна. Об этом Hetq.am сообщили в пресс-службе ССС.

О том, что было найдено в результате этих действий, ничего не сообщается. Отметим, что информация о проведении обысков появилась немногим ранее.

Отметим, что хотя сведения о проведении обысков распространились только сейчас, они были проведены еще до представления в суд первой инстанции ходатайства об аресте экс-президента.

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя. Суд первой инстанции вынес решение об аресте второго президента, однако Апелляционный суд, основываясь на пункте о неприкосновенности, освободил Кочаряна.