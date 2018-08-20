Прокуратура обжалует решение об освобождении Роберта Кочаряна

Прокуратура подаст кассационную жалобу. Об этом в беседе с Hetq.am сообщили в пресс-службе прокуратуры. Жалоба будет представлена до конца рабочего дня.

Напомним, что Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Александра Азаряна освободил второго президента Армении Роберта Кочаряна, отменив решение суда первой инстанции со ссылкой на неприкосновенность президента.

26 июля второму президенту РА Роберту Кочаряну было выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя (ст.300.1 УК РА).