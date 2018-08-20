Наследие номинирует Раффи Ованнисяна в мэры Еревана

Сегодня на исполнительном заседании правление партии «Наследие» решило одобрить назначение своего основателя Раффи К. Ованнисяна на пост мэра столицы Армении на досрочных выборах, намеченных на 23 сентября.

К первому министру иностранных дел Республики и соучредителю Детского благотворительного центра «Орран», Армянского центра стратегических и национальных исследований и Армянской ассоциации юристов, Ованнисяну в партйном списке партии «Наследие» на выборы Ереванского городского совета присоединятся нынешний председатель «Наследия» и бывший депутат Армен Мартиросян (который будет руководить кампанией), защитник гражданских прав Овсеп Хуршудян и более 50 кандидатов из профессиональных, интеллектуальных, женских и молодежных кругов как из самой партии, так и в лице гражданского общества в целом.