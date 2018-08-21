Артак Зейналян: “Предосудительно размещение фотографии Манвела Григоряна”

Министр юстиции Артак Зейналян, касаясь на сегодняшней пресс-конференции размещения на сайте armtimes.com тюремной фотографии генерала Манвела Григоряна, отметил, что фотографирование и размещение снимка лишенного свободы лица является предосудительным поступком.

“Предосудительно фотографировать и размещать фотографию осужденного, даже если он дал согласие на ее публикацию. Что касается средства информации, то оно должно было как следует подумать, публиковать или не публиковать эту фотографию”,- сказал Артак Зейналян.

По словам министра, нельзя было фотографировать и публиковать подобный снимок, независимо от того, кто на нем изображен и каково отношение к данной личности. Это право должно в равной мере распространяться на всех осужденных, добавил Зейналян.

Глава Минюста отметил, что будет проведено служебное расследование. Он также сказал, что фотография сделана не в уголовно-исполнительном учреждении “Кентрон”, а раньше.