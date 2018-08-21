Артак Зейналян будет выдвинут кандидатом в мэры Еревана

Министр юстиции Артак Зейналян возглавит совместный предвыборный блок партий “Республика” и “Светлая Армения”, который примет участие в предстоящих 23 сентября выборах в совет старейшин Еревана. Об этом министр сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

По словам Зейналяна, для участия в предвыборной кампании он представит заявление об отпуске, чтобы не совмещать должность главы Минюста со статусом кандидата. “Это решение было принято в результате совместного обсуждения двух наших партий”,- добавил министр.

Заявки на участие в выборах в совет старейшин столицы уже представили партии “Гражданский договор” (кандидат в мэры Айк Марутян), “Процветающая Армения” (кандидат в мэры Наира Зограбян), “Гала” (кандидат в мэры Анаит Тарханян), “Еркир цирани” (кандидат в мэры Заруи Постанджян).

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