Министр юстиции: “Система переходного правосудия не будет противоречить Конституции Армении”

На состоявшемся 17 августа митинге по случаю 100 дней правления нового правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости создания системы переходного правосудия. Сегодня на пресс-конференции этого вопроса коснулся также министр юстиции Артак Зейналян. По словам главы Минюста, система переходного правосудия не будет противоречить Конституции Армении, чрезвычайные суды не будут созданы.

Переходное правосудие даст возможность устранить существующие в данной сфере недостатки. Кроме того, граждане, чьи права были нарушены, получат справедливую компенсацию, сказал Артак Зейналян.

Министр коснулся также вопроса о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судьи Апелляционного суда Александра Азаряна. “В настоящее время я не могу возбудить дисциплинарное производство в отношении судьи Азаряна. В суд подана кассационная жалоба, и министр юстиции, законодательная власть не могут вмешиваться в этот процесс”,- отметил Артак Зейналян.