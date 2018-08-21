Судья Мнацакан Мартиросян освободил начальника службы охраны Гагика Царукяна под залог в 20 миллионов драмов

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна сегодня принял решение освободить под залог начальника службы охраны депутата парламента Гагика Царукяна – Эдуарда Бабаяна.

Об этом Hetq.am сообщил адвокат Бабаяна Армен Мелконян, отметив, что размер залога составил 20 млн драмов.

Эдуард Бабаян обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений Вячеславу Арутюняну. Мерой пресечения в отношении Бабаяна был избран арест.

В связи с данным инцидентом Следственный комитет сообщил, что 2 июля в 21.30 из медцентра “Армения” поступило сообщение о том, что к ним доставлен 50-летний мужчина с переломами грудной клетки и другими травмами.

“По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшему были причинены во время инцидента, который произошел 2 июля в спортзале “Олимпаван” в столичном округе Давидашен. При осмотре места происшествия были обнаружены пятна, похожие на кровь”,- говорилось в сообщении СК.

Сообщение распространила и полиция, которая отметила, что, согласно показаниям потерпевшего, “его сперва ударил Гагик Царукян, после чего многочисленные удары руками и ногами нанес руководитель службы безопасности Царукяна, 46-летний Эдуард Бабаян и еще один человек, личность которого устанавливается”.

Вскоре, однако, потерпевший заявил, что его никто не избивал, он сам поскользнулся и упал.

На снимке: судья Мнацакан Мартиросян