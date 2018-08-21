Нарек Саргсян объявлен в международный розыск

Служба национальной безопасности Армении объявила в международный розыск племянника третьего президента РА Сержа Саргсяна, Нарека Саргсяна. Об этом Hetq.am сообщил руководитель пресс-центра СНБ Самсон Галстян.

Напомним, что в принадлежащей Н.Саргсяну квартире на улице Арами были обнаружены оружие и наркотики в особо крупном размере.

С 5 июля Нарек Саргсян находится в розыске. Он так и не явился в Службу нацбезопасности. Согласно сообщению СНБ, 22 июня племянник Сержа Саргсяна вместе со своим телохранителем отбыл в Москву.

7 июля Специальная следственная служба объявила в розыск также брата третьего президента - Левона Саргсяна, и его дочь, Ани Саргсян. Принято решение об аресте Л.Саргсяна. Однако, согласно сообщению ССС, отец и дочь Саргсяны до сих пор не явились в осуществляющий производство орган.

Согласно, обвинению, Левон Саргсян, его дочь и сын скрыли свои доходы. Уголовное дело возбуждено по фактам их незаконного обогащения и сокрытия подлежащего декларированию имущества.