Среда, 22 августа
Օбщество

Возбуждено уголовное дело по факту, имеющему отношение к директору санатория “Горная Армения”



Возбуждено уголовное дело по факту, имеющему отношение к директору находящегося в ведении Министерства обороны РА санатория “Горная Армения”, бывшему телохранителю Сержа Саргсяна Корюну Егиазаряну. Ранее мы писали о том, что по инициативе Главного управления по борьбе с организованной преступностью готовятся материалы. Дело будет расследоваться в Вагаршапатском отделении полиции.

Как сообщили Hetq.am в следственном отделе вагаршапатской полиции, уголовное дело возбуждено по п.2 ч.3 ст.182 УК – вымогательство в особо крупном размере.

ГУБОП начало заниматься этим делом после публикации Hetq.am. В статье рассказывалось о том, что около девяти лет назад небезызвестный Корюн Егиазарян, известный как “сержевский Аро”, отнял у жителя села Воскеат Ашота Наджаряна его бизнес – газозаправочную станцию.

АГЗС находилась в селе Воскеат. Поводом для общения с Егиазаряном послужило решение Ашота Наджаряна переоборудовать бензозаправочную станцию в газозаправочную. Поскольку при генерале Манвеле Григоряне, которому принадлежала монополия в сфере газозаправочных станций, невозможно было, не имея крыши, развернуть бизнес, Наджарян решил обратиться к Корюну Егиазаряну, то есть сержевскому Аро. Тот сперва согласился сотрудничать и получать определенные проценты от бизнеса. Но пока бывшая бензозаправочная станция переделывалась в газозаправочную, между сторонами назрел конфликт. По словам Наджаряна, когда АГЗС уже была готова к эксплуатации, Егиазарян избил его и, угрожая оружием, заставил подписать договор купли-продажи, на основании которого приватизировал газозаправку и земельный участок, на котором она находилась. После подписания договора Корюн Егиазарян и его люди, вопреки желанию А.Наджаряна, оставили в его автомобиле 50 тысяч долларов и уехали.

Из полученноого в кадастре договора купли-продажи следует, что покупатель АГЗС был не сам Корюн Егиазарян, а ООО “Ли Газ”, в числе акционеров которого были сын Егиазаряна и лица из его близкого окружения.

В следственное отделе Hetq.am сообщили, что в уголовном деле фигурируют имена многих лиц. Следователь Аршак Киракосян не захотел назвать фамилии, отметив, что следствие только началось, и в данный момент неправильно разглашать эту информацию.

По словам Киракосяна, расследование будет сопряжено с трудностями, поскольку касается сделок купли-продажи.

Есть еще одно обстоятельство: после вышеуказанной сделки, которая была заверена нотариусом, сменились собственники имеющего отношение к Егиазаряну ООО “Ли Газ”. Сейчас единственным акционером ООО является жена брата Католикоса Всех Армян, старосты села Воскеат Геворка Нерсисяна, Соник Нерсисян, а директором газозаправочной станции – их сын Амбарцум Нерсисян. По словам Ашота Наджаряна, отнятые у него АГЗС и земельный участок директор санатория “Горная Армения” Корюн Егиазарян перепродал семье брата Католикоса примерно за 500 тысяч долларов.

Из полученных в кадастре документов следует, что в настоящее время имущество, ставшее предметом предполагаемого вымогательства в особо крупном размере, заложено против крупных кредитных обязательств.


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