Мане Тандилян: “Рождение второго ребенка имеет стратегическое значение для нашей страны”

Министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян на сегодняшней пресс-конференции подвела итоги работы министерства за первые 100 дней. В качестве приоритетной задачи министр назвала повышение рождаемости, коснувшись предложенного правительством проекта, согласно которому в случае рождения второго ребенка государство вместо 50 тысяч драмов выплатит 150 тысяч драмов.

“Рождение второго ребенка имеет стратегическое значение для нашей страны”,- отметила Тандилян, подчеркнув, что вопрос повышения рождемости должен стать приоритетным.

Относительно системы пособий министр сообщила, что будут учитываться кредитные истории и наличие вкладов. Пособия должны возвращать людей к нормальной жизни, добавила Мане Тандилян.

На пресс-конференции был затронут также вопрос реформирования закона “О накопительной пенсии”. По словам министра, необходимо учитывать положение семьи. Граждане, имеющие трех-четырех детей, не должны платить столько же, сколько бездетные.

Пенсии, сказала Тандилян, следует повысить до такого размера, чтобы они превышали продовольственную корзину, которая составляет около 25 тысяч драмов.