Сделки, заключенные председателем Союза художников, дали повод для возбуждения уголовного дела

Против председателя Союза художников Армении Карена Агамяна возбуждено уголовное дело, основанием для которого послужило заявление художника Хачика Арутюняна.

Художник написал письмо премьер-министру Николу Пашиняну и начальнику Полиции Валерию Осипяну, сообщив о том, что Карен Агамян заключил договор о дарении, который не обсуждался на съезде художников, которым передал Эдуарду Тахунцу принадлежащее СХ выставочный корпус площадью 1165 кв.метров на улице Абовяна.

В распоряжении Арутюняна оказалсь копия заверенного нотариусом договора о дарении, который, по словам художника, был заключен в городе Чаренцаване.

В беседе с Hetq.am Хачик Арутюнян рассказал, что он и ранее говорил о передаче в дар этого корпуса, однако никакой реакции на его предупреждения не следовало. Сам председатель СХ никак не комментировал заключенную им сделку. По словам Хачика Арутюняна, до обращения в полицию он встречался с Кареном Агамяном и потребовал его отставки, пообещав в противном случае обратиться в правоохранительные органы.

“Он заявил: делайте что хотите”,- отметил наш собеседник.



Хачик Арутюнян

Месяца два назад он обратился в полицию и к премьер-министру, приложив к заявлению подписи поддержавших его десятка художников. После этого полиция дала ход делу, подготовила материалы, а 9 июля было принято решение о возбуждении против Агамяна уголовного дела по п.1 ч.3 ст.179 – хищение в особо крупном размере.

Хачик Арутюнян утверждает, что помещение было передано в дар без учета мнения художников и без проведения съезда.

Наш собеседник выразил недовольство работой председателя Союза, отметив, что за двадцать лет ни художники, ни СХ никакой пользы не получили.

“Он все дестабилизировал, все делает в свою пользу. Такое поведение недостойно художника, деятеля искусства”,- сказал Хачикк Арутюнян.

Карен Агамян представил объяснения по сделке

Председатель Союза художников Карен Агамян в беседе с Hetq.am сказал, что его пока не вызывали на допрос в полицию, а об уголовном деле он случайно узнал из Фейсбука.

По словам председателя СХ, помещение, принадлежащее Союзу, он никому не дарил. Компании “Ренегма” переданы в дар лишь построенные ею верхние этажи выставочного корпуса Союза художников, а Эдуард Тахунц – один из инвесторов “Ренегмы”.

По данным реестра юридических лиц, “Ренегма” была основана в сентябре 2002 г. бывшим депутатом парламента от партии “Процветающая Армения” Ашотом Тонояном. В июне 2014 г. Тоноян скоропостижно скончался. После его смерти, в 2015 г., компания инициировала процесс банкротства.



Карен Агамян

Председатель СХ рассказал, что в 2005 г. получил от компании “Ренегма” предложение возвести над выставочным корпусом дополнительные 2,5 этажа, против чего компания пообещала отремонтировать два выставочных зала и административный корпус СХ.

Здание, по словам Карена Агамяна, находилось в аварийном состоянии, а построенные в советское время выставочные залы пришли в полный упадок.

“Я вынес это предложение на обсуждение правления. Обсуждение проходило бурно, высказывались различные опасения, но согласие, тем не менее, было достигнуто”,- сказал Агамян.

Выяснилось, однако, что поскольку здание аварийное, то возвести дополнительные этажи невозможно.

Спустя несколько месяцев “Ренегма” представила в Союз художников новый проект, которым предлагалось полностью снести выставочный корпус, построить по желанию СХ новое здание с двумя выставочными залами такой же площади и полностью отремонтировать административный корпус. Союз художников должен был разрешить компании построить над выставочным залом дополнительные 2,5 этажа с тем, чтобы в дальнейшем передать их компании.

“Я поставил условие: постройка не должна быть видна с улицы Абовяна, чтобы не нарушить облик нашего здания”,- отметил Агамян.

Предложение вновь было обсуждено в правлении, после чего проект был утвержден. В сентябре 2005 г. с “Ренегмой” был заключен договор, на основании которого компания демонтировала выставочный корпус, построила по требованию СХ новое здание и отремонтировала административную часть.

“Результат превзошел все ожидания. Когда они снесли это здание, я, честно говоря, ночами не спал, так как риск был очень большой. Они снесли принадлежащее Союзу основное имущество – выставочные залы, вырыли котлован… И если бы после этого они вдруг прекратили работы…” – говорит Карен Агамян.

Отремонтированный выставочный зал

В 2008 г. выставочный корпус был построен уже с дополнительными 2,5 этажами, где сейчас располагаются офисные помещения и квартиры. После строительства дополнительных этажей и ремонта административного здания Союз художников передал надстройку в дар компании “Ренегма”.

“Мы выиграли в том, что получили два современных зала: на первом этаже площадью 560 кв.м и на втором – площадью 240 кв.м вместо прежних 325 кв.метров. То есть мы получили залы площадью 800 кв.м. Улучшилось не только качество, но и площадь залов”,- сказал председатель СХ.

По словам Агамяна, информация о том, что строительство выставочного корпуса, передача в дар помещений и другие сделки были заключены без обсуждения на съезде Союза художнико, не соответствует действительности.

В настоящее время около десяти помещений в здании СХ сдаются в аренду. За это Союз получает 1 млн 900 тыс. драмов, которые, по словам Карена Агамяна, расходуются на нужды организации.