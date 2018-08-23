Необходимо усилить контроль за горнодобывающей сферой – Никол Пашинян

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса развития горнодобывающей промышленности и ситуации в этой сфере.

Премьер отметил, что хотя горнодобывающая отрасль является основным локомотивом экономического роста Армении, однако для нынешнего правительства существующая модель неприемлема.

“Наше правительство не раз констатировало, что эта модель экономического роста не может считаться приемлемой и что одной из основных задач правительства является изменение этой модели. И не только потому, что речь идет о продаже наших недр, но и потому, что экономический рост, который формируется за счет средств, поступающих от продажи недр, не является инклюзивным. То есть граждане Республики Армения не чувствуют на себе воздействие этого экономического роста”,- отметил Пашинян.

По словам премьера, правительство должно осуществить все необходимые шаги для усиления контроля за горнодобывающей сферой, сделать ее более качественной и ответственной. Общественность должна почувствовать, что при использовании национального богатства общество и государство получают такую пользу, какая есть на самом деле.