Четверг, 23 августа
Экономика

Рабочая группа изучает потери воды



На сегодняшнем заседании правительства министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян сообщил членам кабмина, что премьер-министр обратил особое внимание на вопрос потерь воды, поручив  изучить ситуацию.

По словам Артура Григоряна, уже сформирована рабочая группа, которая проводит мониторинг.

Речь идет в основном о потерях, которые много лет назад были установлены нормативами, но которые сегодня не соответствуют действующим стандартам, отметил министр, добавив, что рабочая группа осуществляет шаги, направленные на устранение потерь воды.


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