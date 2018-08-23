Рабочая группа изучает потери воды

На сегодняшнем заседании правительства министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян сообщил членам кабмина, что премьер-министр обратил особое внимание на вопрос потерь воды, поручив изучить ситуацию.

По словам Артура Григоряна, уже сформирована рабочая группа, которая проводит мониторинг.

Речь идет в основном о потерях, которые много лет назад были установлены нормативами, но которые сегодня не соответствуют действующим стандартам, отметил министр, добавив, что рабочая группа осуществляет шаги, направленные на устранение потерь воды.