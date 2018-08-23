Н.Пашинян: “В Армении есть не только теневая экономика, но и теневое сельское хозяйство”

“Оказывается, в Армении есть не только теневая экономика, но и теневое сельское хозяйство. Выяснилось, что имеются сады, которые нигде не зарегистрированы, что не позволяет взимать соответствующие пошлины. Когда мы изучаем те или иные территории, то видим, сколько там садов и сколько воды для них требуется. Но когда поступает спрос, то оказывается, что он на Х количество больше предусмотренного”,- сказал на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

По словам премьера, объяснения этой ситуации не бывает, однако после совещаний приходят и говорят: а вы знаете, что там есть сады? “Представляете, в Армении есть такой институт”,- отметил Пашинян.

Обратившиись к гражданам, премьер попросил их помочь выявить злоупотребления и сообщить о них в правоохранительные органы.