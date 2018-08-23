28 августа будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Депутатам предстоит обсудить проект закона о внесении дополнений в закона РА “О годовых и комплексных программах мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан”.

Отметим, что сегодня правительство предложило внести в указанный закон изменения, предусматривающие увеличить в этом году попуски воды из озера Севан в оросительных целях со 170 млн до 210 млн кубометров.