Давид Ананян: “Правительство представит в НС проект налоговых изменений, содействующих развитию бизнеса”

Председатель Комитета госдоходов Давид Ананян сегодня по завершении заседания правительства сообщил журналистам, что на 2019 г. планируется довольно большой объем доходов, в связи с чем необходимо проявить взвешенный подход.

Ананян также коснулся заявления премьера об ожидающемся снижении подоходного налога, отметив, что в ближайшие дни будут приняты соответствующие решения, а в сентябре в правительстве сформируется единая позиция.

Касаясь повышения налога на добавленную стоимость, Давид Ананян сказал, что этот вопрос не обсуждается. По его словам, реформы осуществляются в трех направлениях – сокращение систем альтернативного налогообложения, принятие решения о пороге налога с оборота, уменьшение бремени обложения налогом доходов и капитала путем увеличения бремени обложения налогом потребления.

Глава КГД также сообщил, что правительство представит в Национальное Собрание проект налоговых изменений, содействующих развитию бизнеса.