Артур Хачатрян: “Спрос на воду постоянно увеличивается, а предложение – сокращается”

По окончании сегодняшнего заседания правительства министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, касаясь заявлений Никола Пашиняна о существовании теневого сельского хозяйства, сказал, что поскольку “тень” все еще сохраняется, он не может сказать, кому принадлежат эти хозяйства – олигархам или другим фермерам.

По мнению министра, выявлять факты существования теневых хозяйств должны общины, так как наличие “тени” в сельском хозяйстве влияет на собираемость имущественного налога.

Касаясь случаев потерь воды, Хачатрян сообщил, что сегодня с вице-премьером Тиграном Авиняном обсуждали возможность использования в сельском хозяйстве воды реки Аракс, которая течет также в Турцию. По словам министра, это существенно снизит нагрузку на другие источники орошения.

“Спрос на воду постоянно увеличивается, а предложение – сокращается. Осознавая это, мы разработали программы внедрения системы капельного орошения”,- отметил Артур Хачатрян.