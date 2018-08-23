Жалоба прокуратуры будет рассмотрена коллегиальным составом кассационного суда

Жалобу прокуратуры на освобождение второго президента Армении Роберта Кочаряна Кассационный суд рассмотрит коллегиальным составом. Об этом Hetq.am сообщили в управлении по связям с общественностью Судебного департамента. Это означает, что для рассмотрения жалобы не будет назначен отдельный судья. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РА, жалоба должна быть рассмотрена в трехмесячный срок.

20 августа прокуратура представила в Кассационный суд жалобу на решение судьи Апелляционного суда Александра Азаряна.

Напомним, что 13 августа Апелляционный суд под председательством А.Азаряна отменил решение суда первой инстанции и освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Основанием для принятия такого решения послужило положение о неприкосновенности президента.

26 июля Роберту Кочаряну было выдвинуто обвинение по ст.300.1 УК РА – свержение конституционного строя.

Возможно, поданная в прокуратуру жалобу окажется не единственной. Адвокаты экс-президента тоже собираются обжаловать решение Апелляционного суда об освобождении Кочаряна из-под стражи. Как сказал в беседе с Hetq.am адвокат Кочаряна Айк Алумян, Апелляционный суд коснулся только одного из представленных ими аргументов – неприкосновенности, в связи с чем они собираются обжаловать решение Кассационного суда и будут требовать дать оценку представленным ими другим аргументам.