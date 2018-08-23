Важно, чтобы в семьях каждого из вас каждый день говорилось о необходимости возвращения в Армению: премьер-министр встретился с участниками программы “Шаг к дому”

Премьер-министр Никол Пашинян в Цахкадзоре присутствовал на церемонии закрытия учебно-ознакомительной программы “Шаг к дому”. В стартовавшей 10 августа программе приняло участие около 400 представителей молодежи из 25 стран мира.



Обращаясь к участникам программы, премьер-министр отметил: “Прозвучавшая только что фраза «страна моей мечты» звучала во многих песнях, и интересно то, что мы мечтали о нашей родине как внутри Армении, так и за ее пределами. Я хочу сказать следующее: для армян в Республике Армения эта мечта уже является реальностью, и наступила эпоха, когда мечта начинает становиться реальностью и для проживающих за рубежом, для живущих в диаспоре наших соотечественников.



Я хочу, чтобы вы унесли с собой в свою среду, своим родителям и детям семена возвращения в Армению, необходимость возвращения в Армению, сознание возвращения в Армению, любовь к возвращению в Армению, гражданскую позицию возвращения в Армению, потому что я считаю, что каждый армянин является гражданином Республики Армения, и сейчас я имею честь обращаться к вам как к гордым гражданам Республики Армения.



Пришло время сделать нашу обетованную землю реальной, и очень важно, чтобы в семьях каждого из вас каждый день говорилось об идее и необходимости возвращения в Армению. Хочу еще раз повторить, что если не ваши родители, то по крайней мере вы, а если и не вы, то ваши дети обязательно должны вернуться на родину. Министр диаспоры сказал, что Армения - родина для любви, Армения - страна для любви, но я также хочу сказать, что Армения - страна для жизни. Это страна, в которой нужно жить, развиваться, создавать, обогащать и обогащаться идеями, любовью, будущим, мощью. И я убежден, что сегодня, глядя друг другу в глаза, смотря друг на друга, любя друг друга, мы становимся сильнее. И следовательно, да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствуем мы и наши дети, которые будут жить в свободной и счастливой Армении”.

Затем премьер-министр ответил на различные вопросы молодежи, которые касались установления справедливости в Армении, верховенства закона, создания новых рабочих мест и т.д. Никол Пашинян подчеркнул, что в Армении уже установлено равенство перед законом.

“Сегодня никто не может поставить себя выше закона, никто не может думать, что у него может быть больше прав, чем у кого-либо другого. Равенство всех перед законом является краеугольным камнем правосудия. Самой важной задачей для нас является создание условий для работы, прогресса и процветания людей. И с каждым днем, с каждым часом Армения становится более справедливым государством, чем было ранее”, - подчеркнул премьер-министр.

Отвечая на вопрос молодого человека из диаспоры, не боится ли Никол Пашинян того, что армянский народ так полон доверия и надежды к нему, премьер-министр сказал:

“Недавно на своей страничке в социальной сети Facebook я опубликовал статью, написанную в 2010 году, когда я находился в заключении в УИУ “Артик”, и эта статья называлась “Мой страх”. Эта статья была о том, чего я боялся. В этой статье я писал о том, что я боюсь разочаровать людей, но это не такой страх, который заставляет вас отступать, а это такой страх, который заставляет вас двигаться вперед и более ответственно относиться к каждому дню, каждому шагу, который ты делаешь”.



Никол Пашинян подчеркнул, что его статья заканчивалась следующими словами: “Не бойтесь, я не разочарую”.

Участники программы поблагодарили премьер-министра за встречу и ответы на вопросы. Учебно-ознакомительная программа “Шаг к дому” предусмотрена для армянских юношей и девушек и молодежи в возрасте от 13 лет до 21 года.