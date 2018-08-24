Бывший губернатор Сюника восемь лет строил свой особняк без разрешения на строительство

Произошедшая в Армении “бархатная революция” дала возможность бывшему губернатору Сюника, члену Республиканской партии Сурику Хачатряну получить разрешение на строительство особняка в Ереване.

Более десяти лет Хачатрян на принадлежащем ему земельном участке площадью 2 тысячи кв.метров строил трехэтажный дом, однако разрешение на строительство получил совсем недавно – 8 июня 2018 г.

Еще в 2008 г. Сурик Хачатрян приобрел за 500 тысяч долларов США принадлежащие ООО “О.Р.-А.А.А.” два земельных участка – каждый площадью 1000 кв.метров. Земельные участки находятся в столичном административном округе Канакер-Зейтун. Сделка по купле была не очень прозрачной. Из решения налогового органа Комитета госдоходов от 19 июля 2011 г. следует, что в 2008 г. указанное ООО продало участки Сурику Хачатряну за 39 млн 600 тыс. драмов, из которых 6,6 млн составил НДС.

Сделка была заключена на основании договора о купле-продаже недвижиимости. Выяснилось, однако, что за указанный земельные участки площадью 0,2 га покупатель, Сурик Сергеевич Хачатрян, заплатил 500 тыс. долларов. В договоре купли-продажи стоимость сделки была специально указана меньше, так как это позволяло уклониться от уплаты налогов.

Из того же решения следует, что Хачатрян, став собственником земельных участков, заложил их в банке, получив 500 тыс. долларов, которые перечислил ООО “О.Р.-А.А.А.”.

В документах сведения об особняке отсутствуют, но на самом деле он возведен

Согласно информации, предоставленной Государственным комитетом кадастра, право на собственность в отношении земельных участков Сурик Хачатрян зарегистрировал 18 июля 2008 г. Спустя почти десять лет, 22 августа 2018 г., по документам на земельных участках зарегистрированного строения нет, между тем сделанные со спутника снимки доказывают обратное.

Нам удалось с помощью программы “Google Earth” выяснить, что земельные работы на земельных участках Хачатряна начались еще в октябре 2009 г. В 2011 г. уже был заложен фундамент особняка, что возвещало начало активного строительства. За два года были построены трехэтажный особняк и каменная ограда, а в 2014-ом – подсобные постройки, одна из которых напоминает крытый бассейн.

В 2016 г. двор дома уже был благоустроен, а в 2017-ом – посажены зеленые насаждения, заасфальтированы дворовые дорожки и дорога к особняку, проходящая мимо Дома приемов Службы национальной безопасности.

В ответ на наш письменный запрос мэрия Еревана прислала большой список выданных ею разрешений на строительство в столице. Из этого списка следует, что 8 июня 2018 г. гражданину Сурику Хачатряну было выдано разрешение на строительство жилого дома по адресам: ул.Карапета Улнеци 32/11 и 32/12. То есть разрешение на строительство Хачатрян получил для уже построенного и заселенного дома, который ему “предстояло” построить.

Кроме того, 19 июля 2018 г. уполномоченное лицо С.Хачатряна, Арагац Гевондян, получил решение мэрии, согласно которому Хачатряну в результате объединения принадлежащих ему двух земельных участков был выдан один единый адрес – ул.Карапета Улнеци, 32/12.

Налог на особняк не уплачивается

23 августа 2018 г. на официальном сайте мэрии столицы появилось новое приложение, которое дает возможность узнать размер налога на надвижимость по любому адресу. В результате запроса по поводу адресов К.Улнеци, 32/11 и 32/12 нам удалось выяснить, что налог на особняк Сурика Хачатряна не уплачивается. Экс-губернатор платит только налог на землю, который составляет 16 тыс. 646 драмов в год за каждый земельный участок.

Хачатрян платит в общей сложности 32 тыс. 292 драма. Налог на недвижимость не уплачивается, поскольку особняк по сей день не зарегистрирован.

Незаконное строительство и уклонение от уплаты налогов

Получается, что с 2011 г. Сурик Хачатрян осуществлял в Ереване незаконное строительство в таком месте, которое видно как с площади Республики, так и с улиц Ханджяна, Абовяна и других. С 2011-го по 2018 гг. мэрией руководил председатель территориальной организации тогда еще правящей Республиканской партии Тарон Маргарян, который по закону обязан был организовать работы по прекращению самовольной застройки и ликвидации самовольных построек.В связи с незаконным строительством и запретом на выполнение этих работ мэр мог обратиться в полицию, но не сделал этого.

Согласно закону, застройщик обязан осуществлять строительные работы на основе разрешения на строительство. Между тем Сурик Хачатрян получил разрешение только в 2018 г. Кроме того, особняк бывшего губернатора эксплуатируется, хотя в кадастре не зарегистрирован, а следовательно налог на недвижимость не выплачивается в общинный бюджет. В уголовном кодексе есть статья об уклонении от уплаты налогов, пошлин и других обязательных платежей. В случае неуплаты таких платежей в особом крупном размере предусмотрен штраф в размере двух-трех тысяч минмальных зарплат, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Мы попытались связаться с Суриком Хачатряном, однако его номер телефона был недоступен. В мэрии нам посоветовали направить интересующие нас вопросы в письменном виде врио мэра столицы Камо Ареяну, что мы уже сделали.