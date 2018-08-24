В Вазашене семья живет в аварийном доме и под прицелом противника

“Я как-то положила бутылки с лимонадом в морозилку и забыла. Через какое-то время раздался сильный хлопок. Я сразу отправила детей в постель, подумала, что стреляют. Не успели мы лечь, как раздался второй хлопок. И тут я вспомнила, что в морозилке у меня лимонад”,- со смехом рассказала 37-летняя Арменуи Акопян. Мы с ней вдвоем стояли на балконе ее дома. Потом Арменуи, сразу помрачнев, сказала: “Давайте зайдем в комнату, здесь мы под прицелом…”

Арменуи каждый день моет на балконе посуду. На стене можно увидеть следы от различных пуль. Показывая на дырки в стене, женщина объясняет, из оружия какого калибра был произведен каждый выстрел. И вдруг стало понятно, что война идет прямо здесь, на этом балконе, в жизни этих людей. Вдруг моя собеседница забеспокоилась, стала озираться по сторонам, потом предложила зайти в дом, так как на балконе, по ее словам, уже становится опасно.

Семья 37-летней женщины живет в селе Вазашен Тавушской области. Сама она родом из этого села. Здесь же вышла замуж, родила троих детей: сыновья уже школьники, дочке три года. В момент нашего прихода дети играли во дворе. Они забрали у одного из крестьян ослика и катались на нем по пыльным, развороченным улицам села. Сыновья помогают Арменуи по хозяйству.

“Граница во-о-о-н там,- сказала Арменуи, указав в направлении азербайджанских позиций. – Это очень близко. Как только начинают стрелять, мы сразу бежим в свинарник”. Выходящее на балкон окно комнаты занавешено плотной тканью, чтобы свет не пробивался.

В спальне хозяева закрыли одно из окон камнем. От выстрелов в доме дребезжат стекла. “Два года назад в дом влетела пуля и застряла в стене рядом со шкафом. Ребенок упал возле кроватки”,- рассказала наша собеседница.

Несколько месяцев назад муж Арменуи уехал на заработки в Россию, чтобы заплатить долги. До отъезда он подрабатывал рабочим, получал в день три тысячи драмов. Но на эти деньги погасить долги невозможно. В селе нет работы. 90 процентов земель находятся под прицелом азербайджанцев. Кроме того, после обретения Арменией независимости Вазашен лишился оросительной воды.

Семья Арменуи уже 15 лет живет в двух комнатах на втором этаже аварийного дома. Здесь проживает еще одна семья. “Во время дождя весь дом заливает, тазиков не напасешься”,- сказала Арменуи.

В плохом состоянии находится и ведущая на второй этаж лестница. Несколько лет назад по ней вообще нельзя подниматься, пришлось кое-как укрепить.

Хотя семья живет в этом доме давно, права на собственность у нее нет. Дом принадлежит общинной администрации. “Мы неоднократно обращались по этому вопросу, но нам говорили: нужно заплатить. Если за это развалюху нужно платить, тогда уж лучше, когда будут деньги, я куплю новый дом”,- сказала моя собеседница.

Между тем староста Вазашена Лорик Бадирян заверил, что дом не принадлежит общине. В деревне 7-8 бесхозных домов. Этот вопрос нужно решать в суде, чтобы оформить дома в качестве общинной собственности.

“В любом случае мы уже начали процесс. Суд должен принять решение о том, что дом не имеет владельца, тогда он отойдет к общине, и уже после этого мы оформим дарственную”,- пояснил староста.

Но даже в случае успешного решения вопроса, когда администрация безвозмездно передаст дом семье Арменуи, жить в нем очень опасно. С одной стороны дом разваливается, с другой – находится под прицелом противника. Арменуи не может найти выход из сложившейся ситуации. У семьи нет возможности купить новый дом – для этого требуется 2500-3000 долларов. С другой стороны после приезда мужа возникнут новые финансовые проблемы…

Фото: Акоп Погосян