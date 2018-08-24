Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Ереван с официальным визитом

С официальным визитом в Армению прибыла канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель. Это первый визит канцлера Германии в республику с момента обретения Арменией независимости. В аэропорту “Звартноц” Ангелу Меркель встретил премьер-министр Никол Пашинян.



После официальной церемонии встречи канцлер Германии отправилась в Цицернакаберд, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Далее во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером Германии Ангелой Меркель состоятся армяно-германские переговоры на высоком уровне.