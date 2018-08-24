Пятница, 24 августа
Внешняя политикаПолитика

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Ереван с официальным визитом



С официальным визитом в Армению прибыла канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель. Это первый визит канцлера Германии в республику с момента обретения Арменией независимости. В аэропорту “Звартноц” Ангелу Меркель встретил премьер-министр Никол Пашинян. 

После официальной церемонии встречи канцлер Германии отправилась в Цицернакаберд, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян. 
Далее во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером Германии Ангелой Меркель состоятся армяно-германские переговоры на высоком уровне. 


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