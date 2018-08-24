Меркель пообещала Еревану поддержку в решении карабахского конфликта

Deutsche Welle -Канцлер Германии высоко оценила уровень двухсторонних отношений, отметив, что Берлин и Ереван заинтересованы в более тесном сотрудничестве в экономической, культурной и научной сферах.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе визита в Ереван в пятницу, 24 августа, заявила о дальнейшей поддержке процесса мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. По ее словам, Германия, как член Минской группы, готова взять на себя ответственность в рамках карабахского урегулирования, чтобы решить конфликт в хорошей атмосфере.

Глава федерального правительства также высоко оценила уровень двусторонних германо-армянских отношений, которые могут быть еще улучшены. Обе стороны, указала канцлер ФРГ, заинтересованы в более тесном взаимодействии в экономической, культурной и научной сферах.

При этом, по мнению Меркель, Армения может быть примером хорошего сотрудничества как с Россией, так и одновременно с Евросоюзом, написал в своем Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Либерализация визового режима

Во время переговоров с премьер-министром Армении Николой Пашиняном Меркель призвала к более тесному взаимодействию в вопросах миграции из региона Закавказья в Европу и, в частности, в Германию. По ее словам, либерализация визового режима для граждан Армении увязана с тем, как власти страны решают миграционные проблемы.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что дальнейшие изменения в его стране в сторону демократии неизбежно приведут к уменьшению потока мигрантов. Наоборот, все больше людей захотят вернуться, указал он.

Меркель не использовала слово "геноцид"

Канцлер ФРГ посетила мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году и посадила ель на "Аллее памяти". Меркель заявила, что человечество не должно забывать о "зверствах" против бесчисленного количества армян. Однако, напомнив о резолюции бундестага, осудившего преступления времен Османской империи, она обошлась без употребления слова "геноцид". По словам канцлера, резолюция германского парламента стала важным шагом на пути развития культуры памяти.

Свои визит в бывшие советские республики Закавказья Ангела Меркель завершит в Азербайджане, где, в частности, будут обсуждаться альтернативные варианты поставок газа в Европу.