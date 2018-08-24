Госдеп США опубликовал детали новых санкций против России

РБК -Госдепартамент США опубликовал детали первого этапа санкций против России за применение «Новичка». Эти санкции вступят в силу 27 августа и запретят поставки чувствительных американских технологий российскому госсектору

Госдепартамент США разместил в официальном правительственном журнале Federal Register уведомление о введении санкций против России за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок». Эти санкции вступят в силу в понедельник, 27 августа, следует из документа (*.pdf), и будут действовать как минимум год.



«Государственный департамент определил <…>, что правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в нарушение международного права / смертельное химическое оружие против собственных граждан», — говорится в уведомлении. Российские власти отрицают свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте этого года.



Исключения из санкций



В соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года правительство США обязано применить набор из пяти видов санкций: прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и прекращение финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.



Однако Госдепартамент воспользовался правами, которые дает ему закон 1991 года, и отказался от применения части санкций. В частности, «в интересах национальной безопасности США» Госдепартамент решил не прекращать оказание России иностранной помощи (в определении Закона об иностранной помощи 1961 года) и не прекращать выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества России и США в освоении космоса и в коммерческих космических пусках (эти лицензии по-прежнему будут выдаваться в индивидуальных случаях, как и сейчас). Администрация США последовательно выводит космическое сотрудничество с Россией из-под сферы действия санкций.



Госдепартамент США решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Однако и здесь применены важные исключения. В прежнем режиме будут выдаваться лицензии на экспорт в Россию товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Никаких изменений не будет для «коммерческих конечных пользователей» американских продуктов в России, если речь идет о чисто гражданском использовании. Кроме того, стопроцентные «дочки» американских корпораций в России смогут по-прежнему ввозить чувствительные товары — так власти США решили защитить собственный бизнес.

Самый важный запрет



Реальный запрет коснется только российских государственных предприятий (принадлежащих государству или финансируемых им), которые больше не смогут получать американские товары и технологии, помеченные в торговой номенклатуре США признаком «национальная безопасность». Запрет вступит в силу для новых экспортных лицензий, а по существующим лицензиям поставки смогут продолжаться.



К товарам и технологиям, контролируемым с точки зрения национальной безопасности США, относятся системы информационной безопасности и их компоненты, аэропроизводные газотурбинные двигатели (aero gas turbine engines), электронные компоненты, авионика и т.д. В частности, к категории «электронные и специальные компоненты» относятся микросхемы, программируемые пользователем логические матрицы, микросхемы микрокомпьютера, силовые модули диапазона СВЧ, осцилляторы, транзисторы, применяемые в радарах X-диапазона и коммерческих радарах.



К категории «информационные системы, оборудование и компоненты» относятся продукты для информационной безопасности (системы защиты доступа, криптоускорители, интеллектуальные сетевые системы, криптобиблиотеки и т.п.); оборудование цифровой связи (системы обмена электронной корреспонденцией, системы коммутации речевой связи, системы мгновенного обмена сообщениями, системы шифрования файлов, системы мобильной и спутниковой связи); компьютеры, операционные системы и их компоненты. Минпромторг России указывал, что доля импортной продукции в потреблении микросхем составляет 97%, что критично для национальной безопасности.



Каковы последствия?



Сложно сказать, в какую цену обойдутся новые ограничения для двусторонней торговли России и США. «Российские госпредприятия представляют значительную долю российской экономики. И торговля этими товарами потенциально может достигать нескольких сотен миллионов долларов», — говорил на брифинге для журналистов 9 августа высокопоставленный чиновник Госдепартамента, попросивший не раскрывать его личность. С другой стороны, поставки американских товаров, маркированных по критерию «национальной безопасности», в Россию и так подчинены значительному экспортному контролю: выдача экспортных лицензий осуществляется по каждому конкретному случаю (case-by-case). Экспорт этих товаров в Россию из США невелик: например, в 2015 году поставки аэропроизводных газотурбинных двигателей составили $15,8 млн, систем информационной безопасности — $78,8 млн (выборочные данные Бюро промышленности и безопасности Минторга США). Совокупные цифры по экспорту в Россию американских товаров, чувствительных с точки зрения национальной безопасности, не раскрываются.



В специальных стратегических системах и в военной технике в России запрещено использовать импортную компонентную базу, поэтому запрет на такие поставки никак на это не влияет, сказали РБК два источника в отрасли. В коммерческих системах, где использование импортной элементной базы допускается, она не является уникальной, то есть, как правило, есть возможность замены на аналогичные изделия других производителей или закупки по другим каналам, говорит один из собеседников РБК. «В 99,9% российских разработок», даже если софт отечественный, микросхемы импортные именно из-за цены, говорит другой источник.



«Химические» санкции были анонсированы Госдепартаментом 8 августа и добавили негатива рублю, который за последующие две недели упал с 63,5 до 69 руб. за доллар. Но в пятницу рубль растет несмотря на санкции: по состоянию на 18:00 мск российская валюта подорожала на 1,2% (до 67,35 руб. за доллар) и показывает второй результат дня среди валют развивающихся стран после турецкой лиры. Первый этап санкций по «химическому» закону 1991 года оказался по большей части символическим, администрация пошла на целый ряд исключений, благодаря которым, вероятно, мало что поменяется. Эти санкции «фактически дублируют существующие ограничения», сказал РБК на этой неделе глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко. «Это меньшая угроза, а большая — то, что может быть через 90 дней: возможны серьезные санкции вплоть до запрета торговли и запрета полетов государственной авиакомпании России («Аэрофлота») в США», — предупреждает Родзянко.



Угроза на будущее



Дополнительные санкции могут быть введены спустя три месяца, если российское правительство не согласится предоставить гарантии неприменения химического оружия. Учитывая, что Россия не считает себя причастной к отравлению Скрипалей, сценарий, при котором Москва согласится дать США какие-то гарантии, выглядит маловероятным. «Второй раунд санкций — потенциально очень суровый», — говорил 9 августа чиновник Госдепа.



Второй набор санкций — это шесть возможных мер, из которых президент США (на практике — Госдеп) обязан выбрать хотя бы три. Из них две меры носят символический характер и не имеют для России практического значения (блокирование международной финансовой помощи и запрет для американских банков предоставлять кредиты российским властям), одна дипломатическая (понижение статуса двусторонних дипломатических отношений) и три остальные — с потенциально серьезными последствиями для экономики и бизнеса, но их можно и не применять (так как достаточно трех мер из шести). Это полный запрет на экспорт товаров из США (кроме продовольственных и сельскохозяйственных товаров), полный запрет на импорт в США и запрет на воздушное сообщение с США для государственных авиаперевозчиков (в случае с Россией это «Аэрофлот»).



В то же время президент США вправе отказаться от применения части или всех санкций в рамках второго этапа (как это произошло и с первым набором ограничений). Кроме того, американская администрация не слишком четко соблюдает дедлайны в рамках «химического» закона: в начале марта 2018 года США ввели первоначальные санкции против КНДР за применение химического оружия, прошло уже почти полгода, но второго раунда санкций нет. «К сожалению, для нас это скорее норма, чем что-то необычное, — запаздывать (с этими санкциями. — РБК)», — признался представитель Госдепа на брифинге 8 августа.



Сотрудники британской полиции на месте происшествия. 6 марта 2018 года (Фото: Andrew Matthews / PA Images / ТАСС)





