В потерявшем после войны свои земли приграничном Вазашене люди привязаны к земле

Мы идем по одной из межобщинных дорог Вазашена, которая в свое время вела к соседнему азербайджанскому селу Бала Джафарлы. Сейчас дорога упирается в окопы. В нескольких сотнях метров отсюда находятся азербдайджанские позиции, напротив них – армянские.

Армянские (красные) и азербайджанские (синие) окопы

В действительности позиции противника на этом участке расположены на армянских землях, часть которых используется в качестве заминированной нейтральной зоны, а находящиеся за азербайджанскими окопами армянские земли обрабатывают азербайджанцы.

С позиций противника просматривается не только заасфальтированная дорога к Бала Джафарлы, которая давно уже не используется, но и дома на окраине Вазашена. В этих условиях нас удивила беспечность детей – они пытались уговорить соседского ослика прокатить их по этой части села.

В поле зрения противника находится и местный рынок. Его отдаленность от позиций противника составляет 1500 метров, однако азербайджанцы не гнушаются стрелять в мирных жителей. В прошлом году вражеская пуля чудом не попала в 80-летнюю Кнарик Галстян, рядом с которой находилась 18-летняя девушка.

Торгующие на рынке женщины отметили, что в последнее время выстрелы прекратились. Рынок действует уже семь лет, но только в прошлом году благодаря финансированию Айка Гукасяна были возведены стены, установлен навес, что обеспечило защиту торгующих здесь женщин от выстрелов.

Перед стоящими вдоль стены торговками были разложены фрукты, овощи, а также несколько бутылок с водкой и вином собственного изготовления. При виде незнакомцев женщины принялись расхваливать свой товар, сбавлять цены. Когда же мы стали расспрашивать их о жизни в селе, они еще больше активизировались, наперебой рассказывая о последних событиях, об обстрелах Вазашена, своих личных проблемах и заботах.

Женщины заверили, что продающиеся на местном рынке овощи и фрукты полностью натуральны, цены – доступны. Рынок открыт для всех желающих реализовать свой товар и действует с начала весны до декабря.

В этом году град повредил часть фруктовых деревьев. Но обычно урожай в Вазашене бывает очень щедрым – груши, яблоки, инжир, виноград, сливы, гранаты, ежевика, кизил... В зависимости от сезона ассортимент продукции на рынке меняется.

Вазашен – старое село. До 1978 г. оно называлось Лалигюх. После строительства в 1960-х годах оросительной сети здесь стало развиваться садоводьство. Появилось 400 га виноградников. Местный виноград использовался в основном в производстве коньяка. Однако в 1990-х годах во время военных действий приграничные сады оказались под огнем и были уничтожены. Под контролем азербайджанцев остались сотни гектаров земель.

Следы войны

В Вазашене большая часть земель, за исключением приусадебных участков, расположена рядом с границей и находится под прицелом противника, сказал староста общины Лорик Бадирян. На пахотных землях выращивают в основном пшеницу. Когда азербайджанцы на принадлежащих Вазашену землях, которые сейчас находятся под контролем противника, сеют и косят пшеницу, армянские крестьяне во избежание выстрелов стремятся выполнять ту же работу одновременно с ними. А после сбора урожая азербайджанцы обычно поджигают поля, и огонь перекидывается на армянскую сторону.

Кроме того, в настоящее время в Вазашене нет комбайна. По словам Лорика Бадиряна, десять лет назад его предшественник продал комбайн. Последние два года вазашенцы доставляют необходимую технику из Неркин Кармирахбюра, но если при проведении сельхозработ они отстают по времени от азербайджанцев, то комбайнеры, опасаясь выстрелов и пожаров, отказываются приезжать в Вазашен. Годовой бюджет обшины составляет 17 млн драмов. Староста отметил, что если правительство окажет финансовую поддержку, они смогут приобрести комбайн для Вазашена.

Сегодня в селе проживает 871 человек. За последние годы 15 вазашенцев переехали в Иджеван. 70 процентов населения социально необеспечено, пособие получают около 50 семей, сказал Бадирян.

Цовинар Акопян родом из Шамхорского района Азербайджана. В 1977 году она вышла замуж за вазашенца и переехала сюда. После начала в 1988 году Карабахского движения связь с родным районом прервалась. Раньше у Цовинар, как и у многих в Вазашене, был виноградинк, но он остался под огнем. Здесь выращивали также табак и овощи. По словам нашей собеседницы, в советское время в селе работало 5 бригад. Тогда Вазашен был самым передовым хозяйством Иджеванского района. Сейчас Акопяны выращивают на приусадебном участке фасоль и картофель, несколько видов плодовых деревьев.

У Цовинар Акопян пятеро детей – трое дочерей и двое сыновей, а также 17 внуков. Хотя сыновья уезжают на заработки в Россию, они не собираются покидать Вазашен. Сейчас, по словам Цовинар, стрелять стали меньше, а вообще она больше всего беспокоится за детей, взрослые давно уже привыкли к обстрелам.

Вазашенцы связывают большие надежды со сменой власти в стране. Торговавшие на рынке женщины рассказали, что во время поездки в Тавуш они приветствовали проезжавшего мимо Никола Пашиняна, но встретиться с ним не удалось. По словам женщин, неважно, что премьер-министр родом из Иджевана, главное, чтобы он был хорошим человеком.

Староста Лорик Бадирян выделил проблему оросительной воды, которая, наверное, в ближайшее время получит свое решение. Премьер обещал в двух километрах от села построить водохранилище. В советские годы земли в Вазашене орошались водами реки Агстев. После войны насосная станция осталась у азербайджанцев, и село лишилось воды. Зато сейчас в течение 6-7 часов в дома вазашенцев подается питьевая вода, которую они используют также для полива приусадебных участков.

Дорога к Бала Джафарлы. Вдали – Агстафачайское водозранилище

Интересно, что самое крупное водохранилище в граничащих с Тавушской областью азербайджанских районах – Казахском, Агстафском и Товузском – находится по поседстку с Вазашеном, на реке Агстев (в Азербайджане она называется Агстафачай). Объем водохранилища 120 млн кубометров. Между тем в водохранилищах Тавушской области вместе взятых накапливается примерно половина этого объема - 65,6 млн кубометров. Более того, самое крупное в Тавуше Джогазское водохранилище, которое находится на армяно-азербайджанской границе и питается армянскими источниками, служит противнику, поскольку его воды не используются в Армении и текут в Азербайджан.

Фото: Акоп Погосян