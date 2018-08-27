Между активистами-экологами и работниками компании “Лидиан Армения” произошло столкновение

Сегодня около 13.30 между активистами, ведущими борьбу против эксплуатации Амулсарского месторождения, и работниками компании “Лидиан Армения” произошло столкновение. Об этом Hetq.am сообщил житель города Джермук Вазген Галстян.

По словам Галстяна, приехавшие около девяти часов утра на 60 автомобилях работники “Лидиан” в знак протеста против блокирования активистами дороги к месторождению перекрыли Джермукскую межобщинную автотрассу.

“Они никому не разрешали проехать, ссылаясь на то, что мы не разрешаем им проехать к месторождению. Представители “Лидиан” поставили перед полицией условие: ведущая в Джермук дорога будет разблокирована после разблокирования дороги к месторождению. Айк Алоян постоянно устраивал провокации, оскорблял, пытался заставить нас пойти на конфликт. Потом он начал кричать на работников, требуя, чтобы те прошли к месторождению. После этого они стали кидать в нас камни, бутылки, распылили газовые баллончики. Это окончательно вывело нас из себя, и мы погнали их вниз. После этого дорога была разблокирована”.

По словам Вазгена, автомобили “Лидиан” покинули территорию, и активистам удалось разблокировать межобщинную автотрассу. В эти минуты активисты-экологи празднуют победу.

Они пока не решили, продолжать перекрывать дорогу к месторождению после заявления инспекции по экологическому контролю и недрам или нет. Активисты хотят собраться и обсудить свои дальнейшие действия.

Напомним, что немногим ранее инспекционный орган распространил сообщение, в котором отмечалось, что ЗАО “Лидиан Армения” поручено воздержаться от каких-либо действий на Амулсарском месторождении до проведения полномочным органом новой экспертизы на основе предложения инспекции и представления заключения на основании полученных результатов. .

Напомним, что все дороги к Амулсарскому месторождению были перекрыты жителями общин Джермук и Гндеваз с раннего утра 22 июня.

Фото предоставлены Вазгеном Галстяном