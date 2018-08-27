Премьер-министр принял депутата Европейского парламента Мартина Зоннеборна

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял депутата Европейского парламента, члена комитета по иностранным делам Мартина Зоннеборна.



Премьер-министр поприветствовал господина Мартина Зоннеборна и поблагодарил за его проармянскую деятельность в Европарламенте, особенно в вопросах Геноцида армян и Нагорного Карабаха.



На встрече были обсуждены произошедшие в Армении демократические процессы и реализуемые в этом контексте реформы.



Премьер-министр коснулся ненасильственной, мирной бархатной революции, отметив, что Армения переживает период больших изменений, и шаги нового правительства направлены на развитие демократии в стране, борьбу с коррупцией, обеспечение верховенства закона, защиту прав человека, независимость судебной системы, искоренение монополий в сфере экономики и формирование благоприятной предпринимательской среды. Никол Пашинян подчеркнул, что эти преобразования позволят Армении стать более демократичной, более безопасной и более успешной.



Мартин Зоннеборн поприветствовал мирные демократические процессы в Армении и инициированные правительством реформы в разных сферах.

Стороны отметили важность содействия ЕС и европейских структур в успешной реализации повестки демократических изменений в Армении.



Собеседники также коснулись нагорно-карабахского конфликта, и отметили важность разрешения вопроса путем мирных переговоров в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.